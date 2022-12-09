Как обычный сельчанин полтора года доказывал, что в школе есть радоновое излучение

Григорий Вингертер родом из Бестобе, жил в поселке Заозерном, в 90-х из-за работы три года прожил в России — в Азовском немецком национальном районе, когда пришло время возвращаться в Казахстан, оказалось, что его поселок развалился и Григорий поехал в Аксу — здесь жила его тетя.

«В конце 90-х, когда я сюда приехал, население здесь было погуще, более общительное, более сплоченное. Спорт тут у нас был, в волейбол мы играли, а потом… кто-то спился, да я сам в это время спился».

Радоновое доказательство

Вингертер работал завхозом, все время уходило на работу, вникать в жизнь поселка было некогда, но все изменил коронавирус. Когда началась пандемия и все сели по домам, у Григория появилось много свободного времени и он стал изучать законы и отдельно экологию. Он знал о том, что под землей Аксу есть не только золото, но и радон — радиоактивный тяжелый газ без запаха и цвета. В 2020 году в школе №1, где учился его сын, сделали ремонт и вскоре Григорий заметил, что ребенок стал сонным, вялым. «Когда он приходил из школы, то был вареным-пареным. Многие соседи жаловались, что и у них дети вялые».

Сейчас в школе №1 занимаются 140 детей. Здесь же расположен детский миницентр, в нем 40 малышей, плюс 56 человек персонала.

В школе проходили выборы и Григорий был там наблюдателем и говорит, что целый день, проведенный в здании, только подтвердил его догадки: чувствовал себя он там не очень. Активист все изучил о радоне и решил, что, скорее всего, прежде, до ремонта, газ уходил через деревянные окна и высокие потолки, а теперь он «заточен» в здании школы:

«Когда стояли деревянные окна, была инсоляция, проветривание, а когда поставили пластиковые, ее не стало. Пластиковое окно все закупоривает. Потолки в школе были высокие, потом объем уменьшался и получалась газовая камера. Вентиляции, проветривания нет».