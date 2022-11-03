«Мы хотим, чтобы Токаев узнал правду»

Местные активисты настаивают, что слушания по строительству фабрики проходили с нарушениями и никто жителей не предупредил о том, что в ее работе будут использовать цианид. В итоге фабрика оказалась на розе ветров. Потом жители узнали, что предприятие собирается строить карьер для добычи золота открытым способом. Прежде фабрика работала шахтовым методом. Кроме того, компания без согласования начала строить хвостохранилище.

На фоне этого жители стали объединяться и по инициативе тогдашнего акима Степногорска возникла рабочая группа из числа жителей Бестобе, которая должна была коммуницировать и с «Казахалтыном» и с чиновниками. Бестобинский таксист Николай Катчиев вошел в состав группы и стал записывать и выкладывать в YouTube видео о работе группы и экологии в поселке. Для него это вылилось в уголовное дело и суд. Руководство фабрики «Казахалтын Technology» написало заявление в полицию о том, что члены рабочей группы Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Утром 2 сентября 2021 года полицейские устроили маски-шоу, вломившись к Катчиеву домой через окно в спальне его сына, хотя могли постучать в дверь. За месяц до этого Николай отправил обращение президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обратить внимание на экологические проблемы Бестобе.

Во время следствия статью обвинения переквалифицировали на разжигание розни, плюс появилось обвинение в самоуправстве — на территории старого и единственного в поселке стадиона «Енбек» начали строить школу и Николаю вменяли то, что он замотал скотчем ворота и из-за этого рабочие не смогли попасть на стройку. Неожиданно всплыл в деле даже беглый Аблязов — Катчиева подозревали в том, что он распространял ролики запрещенного в Казахстане движения ДВК. Прокуратура просила посадить активистов на пять лет.

После полугода разбирательств в суде, статью о разжигании розни убрали и обоих активистов признали виновными в распространении заведомо ложной информации и приговорили к одному году ограничения свободы. В связи с амнистией к 30-летию Республики Казахстан их сразу же освободили от уголовной ответственности. Что касается истории со скотчем, то в суде выяснилось, что заматывал ворота другой человек.