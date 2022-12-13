«Когда-нибудь это закончится. Потеплеет»

«Бригады сейчас работают круглые сутки. Ликвидаторы приехали из Аксу, ГРЭС-1, ГРЭС-2, в соседнем дворе помогали ребята из Караганды, Петропавловска, Павлодара. Сейчас, говорят, в городе около 800 человек работают, и это заметно, – говорит Гульмира. – Но если бы все вот эти силы были стянуты в первый день, и если бы город был подготовлен к этому ЧС, мы бы до таких масштабов аварии не дошли бы. Мы всё еще в зоне риска. Мы переживаем, что могут быть какие-то порывы при сорокаградусных морозах. Температура понизится и когда уже именно в подъезд пойдет тепло, то произойдет проблема с давлением и теплотрасса во дворе опять полетит».

По словам женщины, весь город знал, что на ТЭЦ произойдет крупная авария, но ни сама Экибастузская ТЭЦ, ни «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» должным образом не подготовились к отопительному сезону.

«Обнажились все проблемы коммунальных служб – горсети, горводоканала, КСК и самой ТЭЦ. Вот они говорят, что проблемы из-за теплотрассы. Я не специалист в этих вещах и у меня возникал вопросы, а теплотрассы – это чье хозяйство-то? Разве не ТЭЦ? Они же, наверное, мониторят ситуацию. Все знали, что рванет, и, видимо, все осознавали, что в этом году. Можно было подготовить солнечные батареи на электрических подстанциях во дворе, резервуары воды по районам, автономные мини-котельни. Да, это все дорогостояще, энергозатратно. Ну а как по-другому? А вышло все так, как вышло», – рассказывает Мусина.

Батареи в доме женщины отогревали электрическими обогревателями и тепловыми пушками, чтобы при подаче тепла они не лопались. В подъездах рабочие также до сих пор отогревают пушками стены в подъезде, чтобы ускорить процесс прогревания квартир. При этом сами жильцы включают электрические обогреватели только по графику, выработанному вместе с соседями, чтобы пробки не выбило всему дому.

«Мы были без отопления почти 8 суток. 28 ноября по квартирам был обход участкового с волонтерами, и они собрали информацию, у кого нет обогревателей. В подъезде в восьми квартирах не было обогревателя. За 5 суток мы так помощи и не дождались, но критическая ситуация с обогревателями была по всему городу. Мы случайно на 5-е или 6-е сутки перехватили пять обогревателей. Когда ночью дежурили у соседнего подъезда, контролировали технику, потому что соседние подъезды затапливало из подвалов и эта вода могла к нам пойти, подъехала машина с ребятами из мечети, у них были обогреватели. Мы их забрали, отдали пенсионерам и инвалидам», – вспоминает жительница.

Гульмира считает, что за 16 дней после аварии Экибастуз сплотился как никогда: «Приезжают люди с разных сел и готовят прямо на улице горячие обеды для всех рабочих. Волонтерство – это лучшее, что произошло с нашим социумом за 30 лет. И точно с Экибастузом за эти дни. Жаль, что методом выживания. Когда мы молчим, боимся, не требуем, не отстаиваем, не сплачиваемся, то мы становимся сообщниками безответственной коррупционной власти и авторами своих трагедий. Это так. Пока мы будем отсиживаться, с нами это все будет и дальше происходить».