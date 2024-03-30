Вода пришла неожиданно. Опять

«Больше стало, вода еще поднялась», - слышу я вздох мужчины, стоящего на мосту над рекой Кылшакты.

Каждый человек, проходящий по этому мосту, останавливается и смотрит задумчиво на реку. И, простояв так пару минут, идет дальше. С моста открывается вид на оба берега. На одном стоят многоэтажные дома и кажется, что все нормально, но проехав дальше, мы увидим, что и там не все хорошо, по другую - частный сектор, в который зашла река.

«Я здесь живу, меня не затопило, мой дом стоит на возвышенности. Не каждый год река так выходит из берегов, в этот раз - сильнее всего, - говорит местный пенсионер Сагран. - Не знаю, сколько домов затопило, и здесь, и там- ближе к школе, на другом берегу. Домов 20-30 точно».

По словам пенсионера, местные власти с большой водой ничего поделать не могут — раньше взрывали лед, потом сделали небольшое укрепление и кинули около 30 мешков с инертными материалами и на этом — все. Воду жители пытаются откачать собственными силами, но пока это бесполезно.