Паводки в Костанае: «Наш дом ушел под воду до крыши»

Ольга Лихограй, Костанай, «Наша газета», специально для Власти, фотографии Ксении Ребик
Костанайский регион переживает настоящее стихийное бедствие, в эпицентре которого оказались как областной центр, так и ближайшие к нему районы. С 6 апреля в области объявлен режим ЧС, но еще за два дня до него начало подтапливать некоторые объекты инфраструктуры, дачи и дворы частных домов. Пик паводка пришелся на выходные дни, 6-7 апреля, когда большая вода одновременно подступила с трех сторон - центральной, северной и южной. Из-за этого пришлось перекрыть для движения сразу два моста, соединяющих Костанай с соседним городом Тобыл и Костанайским районом, где многие дома тоже оказались затоплены. Открыт был только Большой мост в центре города, из-за чего пробки растянулись на десятки километров. Но вечером 7 апреля угроза подтопления областного центра достигла такого пика, что пришлось перекрыть и его и правый берег оказался полностью отрезан от левого.
Подготовка к большой воде
Вода начала подступать к домам в районе Корейского моста на севере города, моста КЖБИ на юге и Большого моста в центре Костаная. Угроза подтопления здесь существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, если идет мощный сброс с местных водохранилищ из-за притока воды из России, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто.
4 апреля вода затопила городской пляж в районе Колесных рядов, расположенном почти у самой реки, поэтому еще днем жителям сказали готовиться к эвакуации. Вечером того же дня начали обкладывать мешками с песком здание теннисного центра, построенного метрах двадцати от реки, а малый пешеходный мост через реку (напротив Большого автомобильного) начали разбирать по частям: убрали перила и демонтировали столбы освещения.
«Расчищаем дорогу для ледохода, -комментировали на месте спасатели. - Нельзя допустить зажора льда».
Но уже через два дня выяснилось, что эти меры абсолютно бесполезны: теннисный центр почти наполовину оказался в воде, малый пешеходный мост целиком накрыло течением реки, дома жителей Колесных рядов затопило. В южном районе Костаная (КЖБИ) стихия бушевала еще сильнее. От домов, построенных в районе дач Мичуринец, где люди жили и были прописаны, остались одни крыши, практически целиком ушли под воду два самых известных костанайских частных пляжа - Mojito и Малибу, разрушило собачий приют с 130 питомцами. Не говоря уже о дачных домиках.
Часть трассы, ведущей на Астану, также оказалась в воде, поэтому движение по мосту в южной части перекрыли.
В северной пришлось не только перекрыть движение по Корейскому мосту, но и частично перекопать дорогу к нему, чтобы создать затор для воды.
Целые сутки с 6 по 7 апреля движение осуществлялось только по Большому мосту, но вечером его сначала перекрыли для большегрузного транспорта, а потом и для легкового. Курсировали только спецтехника и тракторы с песком. Мешки вязали по правую сторону от моста, куда выгрузили огромные кучи песка прямо напротив элитной застройки Park Residence. Работу бесперебойно вели волонтеры, школьники, полицейские, прокуроры. Тут же дымили самовары, готовили в вагончиках бутерброды, раздавали воду.
Тракторы вывозили целые ковши мешков с песком, которыми укрепляли въезд со стороны города Тобыл. В этой части уже стояли по пояс в воде крупный торговый центр «Апельсин», пункт быстрого питания Food Park и ресторан бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Несколько лет назад акима посадили на 13 лет за коррупцию, ресторан конфисковали в доход государства, но так ничего в нем и не открыли.
Дорогу в районе Большого моста укрепляли почти всю ночь 7 апреля. К этому времени сброс воды из трех водохранилищ (Желкуарское в районе Житикары, Верхнетобольское в районе Лисаковска и Каратомарское в районе Рудного), которые спускают воду на Костанай, достиг максимальных отметок. Ближайшее к Костанаю Каратомарское было заполнено на 98%, сброс из него равнялся 3500 кубам в секунду, что уже признали историческим максимумом. Все это время в Костанае ждали еще большего ухудшения паводковой ситуации.
Но в соцсестях начали появляться позитивные видео с бобрами, которые выплывали из большой воды на Корейский мост в Костанае и на мост в районе села Константиновка недалеко от Рудного. «Нырнул где-то в России, вынырнул в Костанае», - писали люди в комментариях и вспоминали польский мем про бобра-курву. Видео с милыми мокрыми животными на мостах стали, пожалуй, самыми успокаивающими за этот вечер.
«Спортзал - под цыганский табор»
К утру 8 апреля сброс из водохранилищ постепенно уменьшили - на 100, 300, потом на 500 кубов в секунду. В реальности вода в Костанае особо не схлынула, но и не прибавилась. Движение по Большому мосту открыли. Два других моста по-прежнему были закрыты.
Утром 8 апреля мы побывали в двух самых заполненных эвакуационных пунктах в городе Тобыл Костанайского района. Один расположился в основной школе №2, другой - в гимназии Наушабаева.
«Всего из Костанайского района эвакуировали более 4000 жителей, - сообщил нам на месте аким района Берик Танжариков. - Развернуто около 1500 мест, но в эвакопунктах находится около 222 человек, остальные разместились у родственников. Обстановка по ЧС в районе стабилизирована, но риски остаются. Идет укрепление дамбы, защищающей город Тобыл от подтоплений. Эвакуация проведена от ул. Набережной до ул. 40 лет Октября. В зоне риска подтопления до сих пор около 18 улиц».
В огромном спортзале школы №2 разместился целый цыганский табор семей Мунчан и Михай. Дома, где они постоянно проживали в СО «Весна» в районе кафе «Магистраль», полностью затопило.
«Мы жили в 10–11 домах, все рядом, дома строили сами с нуля, - рассказал Данила Мунчан. - Дома у нас хорошие 130–160 кв. м, с ремонтами. Весь табор на 75 человек жил в этих домах».
«У нас у каждой мамы по 6–7 детей, - говорит Анжелика Михай. - Эвакуировали нас в 6 утра 6 апреля. Столько детей, сложно было. Дома побросали, люстры, мебель, все затопило. Сейчас наши дети учатся в этой школе, их кормят три раза в день. Большая благодарность директору школы, что нас разместили».
Цыганский табор из 75 человек, включая 27 детей, спит теперь на матрасах в большом спортзале школы. С самыми маленькими детьми работает психолог.
«Рисуем с ними яркими красками красивые картинки, цветы, сердечки на бумаге, на интерактивной доске. Избавляемся от стресса, настраиваем на позитив. А еще они учат меня цыганскому языку, - рассказала психолог школы №2 Тобыл Елена Мирзанурова и процитировала: - «Милибиф то» - «Я люблю тебя». «Бахтали зурали» - «Будь здоров!»
Еще один вынужденный постоялец эвакопункта Мэлс Мухатов рассказал, что 22 года прожил в Тобыле. И ничего подобного за это время не видел.
«Мой дом пока не затопило, но угроза сохраняется, поэтому меня эвакуировали. Не помню, чтобы Костанай так топило, а наши улицы в Тобыле всегда дамба спасала».
«В Костанае таких паводков я не помню»
По словам другой эвакуированной жительницы Тобыла, которую разместили в гимназии Наушабаева, Нины Ивановой, дамбу в Тобыле построили в 1997 году.
«Мы переехали сюда в 1996 году, а в 1997 году построили дамбу, - рассказала она. - Когда переехали в этот дом по ул. 8 Марта, поменялись на город, нам ничего не сказали, а когда уже сделали ремонт, обустроились, соседи начали говорить, мол, в вашем доме вода по окна была. Я когда стены белила, заметила полосы от воды, долго их забеливала. Но все это время вода доходила только до дамбы, бывало полметра не хватало, чтобы через нее пойти. На этот раз она нас тоже пока спасла, а в Костанае таких паводков я не помню».
В гимназии Наушабаева разместились и 74-летние пенсионеры, супруги Валентина и Анатолий Зиновьевы. Они 10 лет жили на дачном обществе Тимирязево, где были прописаны.
«В начале апреля нас начали эвакуировать, а спустя несколько дней полностью затопило, - рассказали пенсионеры. - У нас там, конечно, избушка на курьих ножках, но и её жалко, она ушла под воду по крышу. Таких паводков и 30-40 лет назад не было, потому что лед вовремя взрывали в районе всех мостов. И в тех местах, где сейчас торговые центры, супермаркеты и пляжи, ничего не строили, было понятие о водоохранной зоне».
Хамит Калиев, житель Костаная, эвакуированный с улицы Дачной в районе Наримановки, с супругой Тойбалой Бузабаковой как раз устраивался в академии МВДРК имени Ш. Кабылбаева, расположенной в областном центре.
«Когда сказали, что чуть ли не 4 тысячи кубов воды пришло за ночь, мы быстро съехали, - вспоминает Калиев. - Вещи остались, котенок, собака, жалко. Успели собаку отвязать, может спаслась, не знаю. Я потом у соседей узнавал, говорят, вода резко пришла, в течение одного часа всё затопило...»
«Хотя бы дали материалы, сами отстроимся, про отстройку молчу, - говорит Калиев. - Что не знаете наших агашек? Пока деньги распилят, пока выделят...»
В эвакопункте академии встретили молодую маму с годовалой дочкой, которую она кормила грудью. Мила Мамедова рассказала, что её дом в поселке Альжанка, что в 10 км от Костаная, полностью затопило.
«Мы прожили там всего год. Соседи говорят, что в 2000 году топило сильно, но вода доходила только до магазина, в дома не заходила, - сообщила Мамедова. - Мы живем на центральной улице. Сказали, до нее вода вряд ли поднимется, мы же не рядом с рекой. Аким говорил, чтобы не беспокоились, не затопит, а у нас по крышу вода. Куриц много было, наверное, все утонули. Собака точно погибла, хотя мы ее отвязали, но она не смогла выплыть».
Об этом Миле рассказал ее супруг, который на днях взял лодку и подплыл на ней к дому. Увидел, что собака утонула, а сарай с курицами открыть так и не смог, но вряд ли они живы. Мила показывает фото, как супруг плывет на лодке и подплывает к наполовину затопленному дому.
«Эта вода ужа сошла, до крыши доходила! - комментирует женщина. - Мы сначала хотели в городе квартиру снять, все-таки с маленьким ребенком. Но цены просто нереальные».
Нереальные цены 8 апреля были и на такси в соседний город Тобыл, поселки Мичурино и Заречное, что попали в зону подтопления по ту сторону моста. «Яндекс» с учетом закрытия двух мостов и пробок на одном формировал заявки в объезд через Рудный (40 км от Костаная) и выдавал цены от 10 800 до 13 000 тенге в одну сторону. Обычная цена поездки через Большой мост в пределах 1200 тенге.
«Отшвырнуло волной через забор»
Помимо домов, пляжей и торговых центров, в Костанае топило и собачьи приюты. Один из них «Сердце чистой породы» просто снесло вместе с будками, забором и инвентарем. Он был расположен в южной части города, которая особенно пострадала от паводка. Восстановлению приют не подлежит.
«Вода пришла в ночь с 6 на 7 апреля, - рассказала владелица приюта Людмила Берестова. - Волна была такой силы, что меня просто отшвырнуло. Если бы не муж, я вряд ли бы спаслась. В приюте было около 130 собак с будками. Мы начали спешно их эвакуировать, спасибо людям, которые помогли. 100 собак точно спасено, две утонули, где еще около 30, я не знаю. Где-то разбежались по городу. Вся территория приюта до сих пор под водой».
Около 10 собак удалось перевезти в другой приют Hope.kst, которому помогали буквально всем миром. 7 апреля был объявлен сбор и для приюта купили генератор - старый сгорел во время паводка. Благодаря генератору теперь есть свет, работают инструменты, с помощью которых быстро строят будки для собак. Питомцам также завезли корм, воду, ошейники.
«Мясо уже раздали, воды налили!», «Сенбернарам не давай, их хозяева сами покормят!», «Еще 5 просят пристроить», - крики волонтеров перемешались с лаем более 100 собак. Это приют Hope.kst, который на время паводка стал единственным пристанищем не только для собак, но и для котов, и даже кроликов.
«У нас своих было около 100-110 собак, привезли около 10, плюс те, которые сразу попали в клиники с переохлаждениями,- рассказала волонтер приюта Полина Бобренко. - Кроме того, мы приютили более 50 котов и еще несколько кроликов. На днях звонил дедушка просил пристроить около 300 цыплят. Нужна очень большая территория для них. Я предлагала свой сарай, но из-за того, что закрыли трассы, перевезти их пока не удалось Люди в отчаянии, сами еле спасаются».
Пик практически пройден
Хозяйка снесенного водой частного приюта на помощь государства особо не рассчитывает, как и владельцы крупного бизнеса. Чиновники по этому поводу тоже пока отмалчиваются.
«Конечно о таком потопе нас никто не предупреждал, - рассказал владелец частного пляжа Mojito Махмут Турсунов. - У нас полностью затопило деревянные бани, домики, в некоторых только сделали ремонт. Часть инфраструктуры просто уплыло вниз по течению. Убытки еще считает, их будет, наверное, на несколько десятков миллионов. Из акимата звонили, но пока говорить о конкретной помощи рано. Будет ли пляж работать этим летом? Надеюсь, что да, по крайней мере, мы к этому готовимся».
Вечером 8 апреля аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что пик паводка практически пройден, 587 семьям уже оказали помощь на сумму свыше 107 млн тенге. Однако в более 100 населенных пунктах до сих пор нет света, потому что опоры находятся в воде. О том, будут ли помогать владельцам частных собачьих приютов, крупных торговых центров, кафе и пляжей, которые оказались под водой, аким области ничего не сказал.
В городском акимате в тот же вечер заявили, что пока предприниматели могут рассчитывать только на собственную страховку, но добавили – «будем работать индивидуально».
«На данный момент согласно закону, возмещение ущерба в результате ЧС предусмотрено только для физических лиц, - прокомментировала руководитель юридической службы аппарата акима Костаная Асель Куандык. - Вопрос возмещения юридическим лицам законодательно не урегулирован. Но мы этот вопрос будем дополнительно отрабатывать».
Обстановка в областном центре вечером 8 апреля была спокойной. Мосты в южной и северной частях Костаная по-прежнему закрыты, весь поток машин шел через Большой мост. В понедельник вечером пришло сообщение, что с 1 часа до 3 часов ночи 9 апреля снова закроют и его - на этот раз для демонтажа труб перелива, которые спешено проложили 7 апреля в ожидании ухудшения паводковой ситуации. С этого момента многие костанайцы вздохнули чуть свободнее - можно надеяться, что большая вода уже не угрожает.
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