Паводки в Костанае: «Наш дом ушел под воду до крыши»

Подготовка к большой воде

Вода начала подступать к домам в районе Корейского моста на севере города, моста КЖБИ на юге и Большого моста в центре Костаная. Угроза подтопления здесь существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, если идет мощный сброс с местных водохранилищ из-за притока воды из России, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто.

4 апреля вода затопила городской пляж в районе Колесных рядов, расположенном почти у самой реки, поэтому еще днем жителям сказали готовиться к эвакуации. Вечером того же дня начали обкладывать мешками с песком здание теннисного центра, построенного метрах двадцати от реки, а малый пешеходный мост через реку (напротив Большого автомобильного) начали разбирать по частям: убрали перила и демонтировали столбы освещения.

«Расчищаем дорогу для ледохода, -комментировали на месте спасатели. - Нельзя допустить зажора льда».