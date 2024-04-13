«Люди подготовились к паводку, но все равно затопило»

В 2017 году дом Светланы затопило не сильно, только угол подтопило, тогда как в этом затопило полностью. Женщина признается, что не ожидала такого, но причину, как и другие жители видит в том, что не чистили речку.

В прошлый паводок Светлане дали компенсацию в 560 тысяч тенге на ремонт дома, но, как говорит она, акимат потом спросил «все чеки» и «полный отчет». В этом, она убеждена, ни о какой компенсации речи и идти не может, потому что людей хотят переселить. Вот только сами люди, и готовы были бы уехать, но их не устраивают предложенные условия.

«Мы жаловались на то, что мы не согласны с распределением акимата. У меня в доме зал, три комнаты и кухня. Сколько здесь квадратов? Это же трехкомнатная квартира! А мне за этот дом давали «двушку». Куда делась моя квадратура? У меня общая площадь идет 83 квадрата, это «трешка». Они считают только жилую площадь, без кухни. Хотя в квартире кухню и балкон считают жилой. Как так?», - возмущается Светлана.

По ее словам, такая ситуация здесь у многих оставшихся семей.

Мужчина с соседней улицы по имени Иван ведет нас в свой дом. Тоже показывает, что он на двух хозяев, с двумя отдельными входами. В каждом зал и спальня. На одной половине живет его брат с семьей - их четыре человека. На второй половине - Иван с женой. Их дочка учится в колледже в Кокшетау. По его словам, за всё власти дают однокомнатную квартиру, так как насчитали 28 квадратных метров полезной площади.