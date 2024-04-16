«Мы могли спасти больше жизней»

«Мы знаем многих людей — это наши друзья, знакомые, подписчики, наша аудитория. Мы точно знаем, что эти люди нуждаются в помощи. Мы не замечали такого, что приходили не нуждающиеся. Но даже если это и будет так, мы и им готовы помочь», - говорит Дарья.

В то же время, не все предприниматели готовы принимать на своей территории гуманитарную помощь. За двое суток девушки сменили три локации. Говорят, бизнесменов пугает такой поток людей, поэтому они просят «освободить помещение». Сейчас пункт гуманитарной помощи находится на территории ресторанного комплекса. Пока проблем нет.

«Нас не выгоняли, но давали понять, что мы здесь не нужны», - подчеркивает девушка, то и дело отвлекаясь, отвечая на вопросы людей, куда пойти и где что узнать.

Всего за сутки гуманитарную помощь сюда стали привозить газелями.

«Вчера (в воскресенье - В.) в 15:00 мы сидели с Катей с одним пакетом печенья и публиковали сторис, чтобы нам привозили помощь. И за сутки нам столько помощи привезли, столько разных продуктов, одежды, в общем все, что нужно. И товары первой необходимости, даже кровати, коляски привозят. Самый большой наш плюс перед всеми остальными пунктами в том, мы довозим до семьи. Если они не могут приехать, у нас есть парни на машинах, мы привозим помощь людям домой и вручаем лично в руки. Эта помощь точно доходит».

Сколько здесь раздали помощи и какому количеству людей, Дарья не считает.

«Если нам сказали нужно — значит нужно. Не дай бог оказаться кому-то в этой ситуации», - заключает Хрупина.