«Марш болсын»: За что борется феминистское движение Казахстана?

Воронцова также поясняет, что темы женских акций меняются ежегодно, в этом году митинг хотят посвятить безопасности казахстанских женщин.

«Это не только про закон, но и про то, чтобы он работал на практике. Для меня дискриминация на рабочем месте, в сфере образования, в государственных органах - это тоже небезопасная среда. Мне должно быть безопасно на пикете и на мирном митинге», — говорит Воронцова.

Татьяна Чернобиль, правозащитница и член оргкомитета также добавляет, что им приходится тратить силы еще до проведения самого мирного собрания, чтобы доказать, что это не их акция «угрожает общественному порядку», а им угрожают.

Одним из последних примеров является акция протеста консервативно настроенной части желтоксановцев, которые 13 февраля выступили против ЛГБТ как «угрозы будущему Казахстана» и потребовали запретить марши и митинги на 8 марта. Их акция была «спровоцирована» пикетом фемактивистки Акторгын Аккенжебаласы в поддержку марша возле памятника Желтоқсану.

«Сколько хейта нам приходится сносить, это невероятно. А какую защиту мы получаем от государства в ответ? Мы ведь не наблюдали никаких нарушений общественного порядка ни на одном собрании за всю историю наших акций», — говорит Чернобиль.

Фемактивистка Қырмызы Рустембековна напоминает о важности пикетов, митингов и маршей - они позволяют женщинам проявлять солидарность.

«Мы говорим, что мы здесь, мы существуем и нам нужна ваша поддержка. Чтобы общественность могла проявить эмпатию к женщинам, которые ежедневно сталкиваются с сексизмом, травлей, насилией, буллингом и гомофобией», — говорит она.

Чернобиль добавляет, что госструктуры и оппонирующие им силы говорят им, что «если есть проблемы, сообщайте о них, они будут решены».

«Однако это про возможность мобилизоваться, проявить сестринство, поплакать и обняться. За это нам говорят спасибо после каждого митинга и марша», — рассказывает правозащитница.

Она отмечает, что у них не зонтичная организация, а группа людей, которые пытаются быть примером.

«Мы не рупор всех женщин Казахстана. Если вы хотите что-то поднять, поднимайте, мы вас поддержим», — говорит Чернобиль.

В конце Молдир Албан замечает, что несмотря на сопротивление, в разных регионах Казахстана повышается осведомленность о феминизме.