Внутри. Как выглядит акимат Алматинской области

В июне 2022 года центром новой Алматинской области стал город Конаев. Сюда начал переезжать аппарат акима области и для областной администрации акимат приобрел бывшее здание казино.
Власть продолжает рубрику «Внутри», с помощью которой мы хотим показать, как выглядят внутри многие известные здания и на этот раз настало время посетить акимат Алматинской области.
На трассе Алматы - Капшагай немного поодали от других многочисленных игорных заведений находится здание областного акимата. На его крыше виднеется флаг, на фронтоне – герб, что сразу дает понимание – это госучреждение.
На фасаде, где раньше висело название казино «Royal Plaza», сейчас пусто, а вместо надписи «казино» вывеска «Акимат Алматинской области».
Приближающихся к зданию встречает шлагбаум для машин, пункт охраны и наполненная машинами парковка. На главном входе с двух сторон есть пандусы.
Внутри стоят турникеты, оснащенные системой Face ID для сотрудников акимата. А для посетителей с правой стороны есть бюро пропусков, а с левой – гардероб.
Рядом расположена диспетчерская комната, где следят за работой систем и где хранятся запасные ключи. В здании 113 кабинетов, 4 зала для совещаний и один зал для приема граждан.
За стенкой с государственными символами скрывается массивная люстра с ярким желто-белым освещением - таких люстр по зданию несколько. Она освещает эскалатор, который ведет вниз к столовой и в уборные комнаты.
Большинство сотрудников акимата обедают в этой столовой, для них есть комплексные обеды. В здании кроме аппарата акима области расположились некоторые управления и маслихат области, всего здесь работает 601 человек.
В рядом расположенном буфете продают выпечку и кофе.
Общая площадь здания составляет 11 578,8 кв м. Аппарат акима переехал сюда в декабре 2022 года, но о том, что акимат Алматинской области расположится в бывшем казино, было известно еще весной того года, но сами чиновники по какой-то причине сначала опровергали эту информацию.
«Здание долгое время простаивало. Этим летом собственник поменял целевое назначение на административные помещение с демонтажом прежней игровой инфраструктуры на офисную», – отметили в пресс-службе в декабре.
Сначала акимат арендовал это помещение, позже уже выкупил за 3,2 млрд тенге. Квадратный метр казино обошелся бюджету в 273 тысячи тенге. Пресс-служба акимата пояснила, цена продажи оказалась ниже рыночной. Для сравнения они приводят в пример средства, потраченные на реконструкцию зданий акиматов в Алматы и Талдыкоргане, разрушенных во время январских событий – восстановление здания акимата Алматы обошлось бюджету в 17 млрд 147 млн тенге, а на акимат Жетысуской области потрачено 5,2 млрд тенге.
Сотрудники акимата также утверждают, что после переезда сюда они ничего не стали менять и особо ремонтировать. А люстры и все остальное осталось от прежнего владельца.
Из нового – на первом этаже вместо пустого холла сделали перегородки и разместили там сотрудников трех управлений.
Кроме того, изначально на первом этаже бывшего здания казино не было окон, поэтому для комфортной работы установили 13 окон. На других этажах окна были изначально.
На цокольном этаже расположен центр приема граждан. Изнутри туда могут попасть только сотрудники акимата, а гражданам нужно заходить с правой стороны здания. Жители записываются на прием по электронной системе.
В одном из залов заседаний поставили проектный макет генерального плана города Конаева. Здесь, по всей видимости, раньше был игровой зал или ночной клуб.
Кроме этого, на первом этаже есть бассейн и тренажерный зал для всех сотрудников акимата, при наличии справки для посещения бассейна. Дни посещения бассейна и тренажерного зала разделены на мужские и женские.
На первом этаже пол облицован мраморной плиткой разных цветов, на нем изображены круги, напоминающие фишки казино. А полы на верхних этажах застелены коврами, они тоже остались со времен казино.
Когда-то на верхних этажах располагалась гостиница. Сейчас в этих номерах сделали кабинеты различных отделов администрации, в каждом из них есть собственный санузел.
На стенах коридоров на каждом этаже повесили картины с изображением природы Алматинской области.
На самом верхнем, девятом этаже, расположен кабинет акима области Марата Султангазиева. Но чтобы попасть туда, сначала нужно пройти через приемную:
А вот так выглядит кабинет самого акима: первые полки шкафа заполнены книгами, а на другой полке стоит большой портрет Динмухамеда Конаева и его же небольшая статуэтка.
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