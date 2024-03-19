Внутри. Как выглядит акимат Алматинской области

На трассе Алматы - Капшагай немного поодали от других многочисленных игорных заведений находится здание областного акимата. На его крыше виднеется флаг, на фронтоне – герб, что сразу дает понимание – это госучреждение.

На фасаде, где раньше висело название казино «Royal Plaza», сейчас пусто, а вместо надписи «казино» вывеска «Акимат Алматинской области».