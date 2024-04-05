«У нас было 15 минут на эвакуацию»

«Нам пришлось балансировать между полным затоплением города и затоплением некоторых участков, находящихся у рек. 200 миллионов кубометров воды за ночь! Я вам скажу: водохранилище построилось в 1988 году и такой критической ситуации не было в истории этого водохранилища. Казгидромет давал заниженный прогноз. Мы выстраивали график работы по этому прогнозу», – говорит Шауенов.

Коваленко говорит, что 100% личного состава департамента было задействовано на мероприятиях по борьбе с паводками, но людей все равно не хватает на охват всех участков.

«Задействовано свыше 3 тысяч человек по всей области. В том числе и Нацгвардия, полиция, волонтёры и военные. Так как мы не можем все покрыть, нужно чтобы люди звонили и сообщали», — поясняет он.

Он добавляет, что по области затопленными остаются 759 жилых домов, однако эта цифра может увеличиться после работы комиссии.

На вопрос о дамбе в садоводческом коллективе «Рассвет» Коваленко отвечает, что они берут на учет участки, где произошли проишествия и будут совместно работать над ними с местными исполнительными органами.

«Вся ситуация ляжет в акт и будут писаться письма по их устранению. Сейчас вообще пик устранения самой чрезвычайной ситуации, сама критическая точка уже пройдена. Нужно еще глобальный ремонт проводить. Будем смотреть сам итог паводков, по ориентировочным прогнозам, завершение паводков на 11 апреля», — подытоживает Коваленко.

***

Спустя день, после того, как мы покинули Актобе, стало известно о том, что в области прорвало плотину Магаджанского водохранилища. За день до этого аким города сообщал, что из-за «прибытия большого обьема воды» в Актюбинское водохранилище, они «вынуждены» открыть шлюз. Он вновь попросил покинуть дома жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы.

Асия Актауова же нам сообщила, что ее дом затопило в третий раз.

Премьер-министр Олжас Бектенов же заявил, что после ликвидации последствий паводков будет проведены обследования на гидротехнических сооружениях (206 по области).