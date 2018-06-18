«Если мы продержимся до конца года...»

Нагима Плохих занимается детским центром паллиативной помощи уже 9 лет. В 2009 году, когда она только начинала, онкобольных детей отправляли за паллиативной помощью заграницу. В Казахстане могли предоставить квалифицированную медицинскую помощь, но никакой другой помощи детям не оказывалось. Именно тогда появилось первое паллиативное отделение в санатории Алатау, и, несмотря на то, что он был передан на баланс государства, а паллиативный центр съехал в другое здание, отделение успешно работает и в настоящий момент.

Плохих против того, чтобы детей отправляли на лечение за границу. По ее мнению, детей, у которых последняя стадия болезни, ужасные социальные условия и плохая наследственность, не вылечат ни одни врачи мира. Особенно, когда детей по результатам тендеров отправляют в самые дешевые клиники.

«Они же не отправляют на лечение в Израиль и в Швейцарию, отправляют в Индию, Китай, Турцию», – говорит она. По ее мнению эти страны отличаются от Казахстана только тем, что они умеют выхаживать пациентов и это именно то, чему мы должны научиться. Все деньги, которые уходят за границу, Плохих предлагает вкладывать в раннюю диагностику, на организацию дополнительных кабинетов гематологов, на развитие педиатрической службы. Она считает, что при развитии паллиатива выживаемость от рака в 95% - вполне достижимый показатель.

Паллиативный центр «Я с тобой» занимается не только детьми, находящимися в самом учреждении. В центре составили список детей, которых они периодически посещают с помощью выездной службы. В основном, это дети из социально уязвимых слоев населения, и центр поддерживает их всем, чем только может, не ограничиваясь медицинской помощью. Они привозят им еду, одежду, элементарные предметы быта, помогают с заполнением документов на получение льгот. При особо тяжких ситуациях они могут забрать ребенка к себе на временное попечение, давая возможность родителям наладить ситуацию. «Помощь часто оказывается такого плана, что просто отвозятся мешками мука, сахар, масло. Покупаем уголь, дрова, если это зима. Иногда, если на складе есть только рожки, то возятся только рожки. Больно смотреть на это все», – рассказывает Нагима Плохих.

Текущее состояние дел хосписа тоже не самое радужное. Центр паллиативной помощи полгода получал лицензию для проведения медицинской деятельности для того, чтобы полноценно оказывать стационарную помощь детям. Ради этой лицензии им пришлось прорываться через государственную бюрократию и даже регистрироваться как новое учреждение. В конце концов они получили лицензию, но тут появились новые проблемы. «Выяснилось, что на все полгода мы уже с госсоцзаказами опоздали, гранты уже все раздали, и к тому же фонду 15 лет, а центру паллиативной помощи теперь по документам всего 4 месяца, то есть мы еще целый год нигде не можем участвовать», – объясняет Плохих. Таким образом, хоспис оказался совершенно без какого-либо финансирования со стороны государства.

«Мы теперь полностью на окупаемости нашего казахского народа», – говорит она.

Центр сейчас существует только за счет пожертвований, которые отправляют неравнодушные люди. «В прошлом году наш счет аккумулировал порядка 9 миллионов 860 тысяч тенге, именно для детей. Из них 8 миллионов 725 тысяч мы выдали в виде благотворительной помощи детям, а оставшаяся сумма была направлена на проведение мероприятий, покупку методического материала и на поддержку деятельности центра, – рассказывает Нагима Плохих. – Я здесь не говорю о фонде заработной платы, потому что это совершенно другие деньги».

Насущной проблемой центра паллиативной помощи сейчас является поддержка выездной службы. Выездная служба – это машина скорой помощи, которая ежедневно посещает семьи больных детей по всей Алматинской области и городу Алматы. Они оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую и социальную. «Бюджет выездной службы – 560 тысяч тенге в месяц – это бензин, амортизация машины и зарплата сотрудников этой службы», – объясняет Нагима. В прошлом году данную службу поддерживали средства спонсора, но в этом году они уже не могут их финансировать. В таких условиях Нагиме Плохих и сотрудникам иногда приходилось заливать бензин за свои деньги, чтобы выехать к болеющему ребенку. «И, тем не менее, не было ни одного дня, чтобы мы простаивали», – улыбаясь, говорит она.

Сейчас в центре проживают 8 детей. Это дети не только с онкозаболеваниями, но и дети с ДЦП. Все они содержатся в хосписе совершенно бесплатно. Брать в центр не только онкобольных начали по просьбам родителей: дети из социально уязвимых слоев населения не могут правильно питаться, а их жилищные условия оставляют желать лучшего. В центре дети получают необходимый им уход, начинают жить по расписанию, правильно питаться и, самое главное, у них появляется возможность общаться с детьми, оказавшимися в такой же ситуации.