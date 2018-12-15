Полет на снежном барсе: Эйр Астана приобрела еще один самолет

«Это действительно знаменательный день для авиакомпании «Эйр Астана», - заявил президент компании Питер Фостер.

Он напомнил, что самолеты Embraer авиакомпания эксплуатирует уже семь лет, самый первый был куплен в 2011 году. Но именно этот новый борт из серии Е2 является действительно уникальным.

«Данный самолет является самым современным, самым экономным в части потребления авиационного керосина во всем мире. Данный самолет демонстрирует собой самые последние достижения, как в части экономии потребления топлива, так и снижения выбросов в окружающую среду, но при этом у него хорошая дальность полетов. Кроме того, самолет демонстрирует снижения шумовых эффектов и конечно же, очень высокий уровень комфортности кабины для пассажиров», подчеркнул Фостер.

Самолет Embraer 190-E2 - первый из пяти, заказанных в лизинг у компании AerCap. Поставка остальных самолетов ожидается в 2019 году. Все авиалайнеры будут доставлены напрямую с завода - производителя в Бразилии.