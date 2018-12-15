Полет на снежном барсе: Эйр Астана приобрела еще один самолет

Авиакомпания «Эйр Астана» в пятницу на территории своего авиационно-технического центра в Астане презентовала новый самолет Embraer 190-E2. Этот лайнер первый на территории СНГ и он станет самым узнаваемым: на заводе-производителе в Бразилии, по просьбе авиакомпании сделали свое уникальное «лицо» - изобразили редкого в Казахстане снежного барса.
«Это действительно знаменательный день для авиакомпании «Эйр Астана», - заявил президент компании Питер Фостер.
Он напомнил, что самолеты Embraer авиакомпания эксплуатирует уже семь лет, самый первый был куплен в 2011 году. Но именно этот новый борт из серии Е2 является действительно уникальным.
«Данный самолет является самым современным, самым экономным в части потребления авиационного керосина во всем мире. Данный самолет демонстрирует собой самые последние достижения, как в части экономии потребления топлива, так и снижения выбросов в окружающую среду, но при этом у него хорошая дальность полетов. Кроме того, самолет демонстрирует снижения шумовых эффектов и конечно же, очень высокий уровень комфортности кабины для пассажиров», подчеркнул Фостер.
Самолет Embraer 190-E2 - первый из пяти, заказанных в лизинг у компании AerCap. Поставка остальных самолетов ожидается в 2019 году. Все авиалайнеры будут доставлены напрямую с завода - производителя в Бразилии.
«Многие из тех атрибутов, которые отличают Embraer на протяжении многих лет, конечно, могут быть применены и к «Эйр Астане». Лучшая авиакомпании Центральной Азии – бескомпромиссная, когда речь идет о комфорте, безопасности, качественного обслуживания и повышенного внимания к своим пассажирам. Поэтому вполне естественно, что в качестве еще одного доказательства своего хорошего вкуса и высоких стандартов, «Эйр Астана» получает сегодня свой десятый самолет Embraer. А в ближайшее время появится еще четыре самолета», - отметила посол Бразилии в Казахстане Мария Тунер Обрео.
По заказу авиакомпании на носовой части фюзеляжа Embraer 190 E2 изображен снежный барс. Уникальной ливреей «Эйр Астана» намерена привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения снежных барсов не только в Казахстане, но и во всем мире, а также еще раз поднять вопросы, касающиеся улучшения экологии и сохранения окружающей среды.
«Я бы хотел поблагодарить господина Питера Фостера за замечательную идею поменять раскраску этого самолета и изобразить снежного барса, так как это полностью демонстрирует социальную ответственность компании «Эйр Астана», ее культуру: заботиться о своих пассажирах, заботиться о сообществе, в котором она работает и соответственно, поддерживать социальную ответственность компании в части снижения выбросов в окружающую среду. И для нас является честью выполнить заказ наших давних партнеров и поставить в Казахстан самолеты нового поколения. Приятно осознавать, что наша продукция вносит свой вклад в развитие авиакомпании, и заказ наших самолетов означает высокое доверие к нашему бренду», - сказал в свою очередь президент Embraer Commercial Aviation Джон Слеттери.
Новый «снежный барс» впервые вылетит из аэропорта Нурсултан Назарбаев 19 декабря текущего года в Алматы. В будущем он будет совершать полеты в Россию, Центральную Азию, Кавказ, Китай и по всему Казахстану.