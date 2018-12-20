Путь лидера. Алгабас

Ахманов рассказал и о своем вкладе в работу над образом. Сколько-нибудь частых встреч и консультаций со своим героем у него, как и у Байжанбаева, не было; тем не менее, актеру, подчеркивающему свою преданность системе Станиславского, этот фактор не помешал. «Обязательно надо своего персонажа изучить, его историю, его мысли, его труды. Сейчас есть возможность видео посмотреть, манеры, жесты, движения. По интернету все же есть», - сказал Ахманов.

Кроме просмотра видео в интернете, заслуженный артист Республики Мурат Ахманов воспользовался собственным актерским опытом. Ему, подчеркнул артист, на протяжении долгой карьеры не раз удавалось играть разных исторических персонажей. «Когда я работал в драматическом театре в Талдыкургане, там играл Шокана Валиханова, Бауыржана Момыш-улы и Иосифа Виссарионовича Сталина. Это портретные герои. Опыт оттуда идет», - сказал Ахманов, добавив затем, что, по его мнению, образ Назарбаева отличается от образов тех, кого он играл раньше: «Он не похож (на других исторических персонажей, которых играл Ахманов – V). Он очень современный, мировой. Раньше ханы, батыры, все это имело небольшую территорию. А это личность мирового значения!».

На грандиозности и легендарности личности Назарбаева и фильмов о нем, обращаясь к залу со сцены, настаивает и Майа Веронская – известная телеведущая, которой доверили конферанс.

«Наши кинозрители уже успели полюбить и по достоинству оценить киноэпопею «Путь лидера». Начиная с фильма о детстве первого президента, лидера нации Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Небо моего детства». Сегодня мы увидим продолжение этой легендарной киноэпопеи!», - звенел бодрый голос Веронской.