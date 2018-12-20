Путь лидера. Алгабас

Почти месяц назад, 30 ноября, в Астане состоялась премьера фильма «Путь лидера. Астана», который является шестой частью киноэпопеи, посвященной президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Показ проходил с размахом, в концертном зале «Казахстан», расположенном неподалеку от Акорды. На премьеру пришел главный герой фильма, действующий президент, а также главы правительства и нижней палаты парламента – Бакытжан Сагинтаев и Нурлан Нигматулин соответственно.
Алматинская премьера, тем временем, состоялась на окраине города, в микрорайоне Алгабас.
Киноконцертный зал «Алатау», в котором 19 декабря показали фильм «Путь лидера. Астана», спроектирован в форме рояля. Он находится рядом с ледовым комплексом «Алматы Арена», который несколько оживил спальный район южной столицы Алгабас. Два года назад, в начале лета 2016-го, Алгабас привлек внимание всего города, когда один из жилых домов, строительство которого стоило порядка 459 млн тенге, накренился. Теперь, два года спустя, Алгабас имел все шансы привлечь к себе внимание в связи с поводом менее разрушительным.
Однако примерно за полчаса до премьеры, как сообщили в пресс-службе киностудии «Казахфильм», организовавшей показ, порог киноконцертного зала «Алатау» переступили представители всего четырех СМИ – телеканала «Алматы», газеты «Айкын», сайта «Бродвей» и интернет-журнала Vласть. Жизнерадостную компанию алматинских блогеров, дружным косяком перемещающуюся с одной премьеры на другую, разглядеть не удалось вовсе.
Представители съемочной группы фильма, между тем, шли на алматинскую премьеру куда более охотно. Некоторые из них бодро шагали по коридору киноконцертного зала «Алатау» едва ли не за час до начала показа; одним из них был актер Жанат Байжанбаев, сыгравший в байопике «Путь лидера. Астана» первого акима новой столицы Адильбека Джаксыбекова. Байжанбаев сказал Vласти, что обрадовался, когда ему предложили играть Адильбека Джаксыбекова.
«Когда мне сказали, что меня пригласили на эту роль, я обрадовался. Для меня это большая неожиданность, поскольку последние мои роли – это всевозможные бандиты, комедийные герои», - сказал Байжанбаев.
Он также добавил, что ощущал большую ответственность.
Несмотря на большую ответственность, которую ощущал Байжанбаев, встретиться с Джаксыбековым актеру так толком и не удалось. «Когда он (Адильбек Джаксыбеков – V) приезжал на съемочную площадку, меня там не было. Мой друг Акан Сатаев человек, который объясняет, что нужно делать. Мы с Аканом работаем очень много лет, поэтому знаем, что он хочет от меня и на что я способен. Акан напоминает мне советского режиссера Вадима Абдрашитова, у которого я тоже снимался в главной роли. Акан очень вдумчивый режиссер, который может все объяснить не крича. В беседах происходит рождение образа», - сказал Байжанбаев, добавив, что помимо бесед с режиссером, созданию образа поспособствовал нос.
«Мне сделали нос. Гримеры были англичане, один оскароносец. Это придало схожесть», - сообщил Байжанбаев.
Ссылка на участие в съемках оскароносного гримера Марка Кульера, работавшего, кроме прочего, над гримом фильма про Маргарет Тэтчер «Железная леди», очень популярна – на него кивают авторы трейлера, актеры и режиссер «Пути лидера. Астана» Акан Сатаев. Ничего удивительного здесь, впрочем, нет: если взглянуть на исполнителя главной роли Мурата Ахманова, находящегося вне образа, и на него же в роли Назарбаева, становится понятно, что лауреат «Оскара» Кульер действительно профессионал высочайшего класса.
Ахманов рассказал и о своем вкладе в работу над образом. Сколько-нибудь частых встреч и консультаций со своим героем у него, как и у Байжанбаева, не было; тем не менее, актеру, подчеркивающему свою преданность системе Станиславского, этот фактор не помешал. «Обязательно надо своего персонажа изучить, его историю, его мысли, его труды. Сейчас есть возможность видео посмотреть, манеры, жесты, движения. По интернету все же есть», - сказал Ахманов.
Кроме просмотра видео в интернете, заслуженный артист Республики Мурат Ахманов воспользовался собственным актерским опытом. Ему, подчеркнул артист, на протяжении долгой карьеры не раз удавалось играть разных исторических персонажей. «Когда я работал в драматическом театре в Талдыкургане, там играл Шокана Валиханова, Бауыржана Момыш-улы и Иосифа Виссарионовича Сталина. Это портретные герои. Опыт оттуда идет», - сказал Ахманов, добавив затем, что, по его мнению, образ Назарбаева отличается от образов тех, кого он играл раньше: «Он не похож (на других исторических персонажей, которых играл Ахманов – V). Он очень современный, мировой. Раньше ханы, батыры, все это имело небольшую территорию. А это личность мирового значения!».
На грандиозности и легендарности личности Назарбаева и фильмов о нем, обращаясь к залу со сцены, настаивает и Майа Веронская – известная телеведущая, которой доверили конферанс.
«Наши кинозрители уже успели полюбить и по достоинству оценить киноэпопею «Путь лидера». Начиная с фильма о детстве первого президента, лидера нации Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Небо моего детства». Сегодня мы увидим продолжение этой легендарной киноэпопеи!», - звенел бодрый голос Веронской.
После просмотра «этой легендарной киноэпопеи», я не склонен разделить с «нашим кинозрителем» любовь, о которой заявила Веронская. С другой стороны это репортаж, а не критическая статья о фильме, работу над которой, пожалуй, стоит оставить профессионалам в этой области.
Меня же больше интересовало, почему в качестве площадки для показа фильма, который, по словам его режиссера Акана Сатаева, «рассчитан на широкую зрительскую аудиторию», был выбран зал в Алгабасе – месте, безусловно, по-своему примечательном и не лишенном даже некоторого обаяния, но все-таки далеком от центра города, где в подавляющем большинстве случаев кинопремьеры и проводят.
На этот счет мне удалось поговорить с Аканом Сатаевым.
- Почему премьера не самого незаметного фильма проходит так далеко от центра города?
- Насколько я знаю, с шестнадцатого числа все большие заведения были заняты в связи с празднованием Дня независимости, по-моему. Нам так говорили.
- Кто говорил?
- Киностудия «Казахфильм», организатор, они ссылались на акимат. Мы тоже в первый раз делаем здесь премьерный показ, поэтому посмотрим, как все получится.
Действительно ли дело в том, что центральные кинозалы были заняты или это некая сила по неведомым мотивам сочла необходимым оградить алматинскую премьеру от лишних глаз – доподлинно неизвестно.
Впрочем, современный отечественный кинематограф не располагает к критическим размышлениям, настаивая на том, что иной раз просто так сложились звезды…