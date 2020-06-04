Люди за белыми флагами

Тряпка, футболка, кусок картона, флаг, рваный мешок, лист бумаги, главное - белого цвета. Эти символы голода и нужды появились в самых уязвимых уголках Сальвадора. Флаги - новый язык домов и целых деревень в центральном Сальвадоре, язык улиц и поселений на обочинах трасс, где люди просят еды. Рабочие, батраки, сборщики мусора, уличные торговцы ничего не зарабатывают больше двух месяцев. Они заперты в ловушке собственных домов из-за карантина, который введен в Сальвадоре с 21 марта. Эти фотографии сделаны в мае. За белыми тряпками - люди. Люди и их страдания. Репортаж независимого сальвадорского медиа El Faro, который Vласть публикует с разрешения издания.