«Реабилитация ребенка начинается с мамы»

До и после

В Мама Pro выпускницу фонда Әсемгүл Аманбаеву не видели три года, говорит Асия Тикеева: «Она кардинально изменилась. Совершенно другая была. Она даже шутит, что нам как в рекламах надо снимать «до и после».

Әсемгүл, воспитывающая сына с аутизмом, пришла в фонд весной 2021 года за психологической помощью и тогда же присоединилась к запустившемуся курсу по основе предпринимательства, где можно было получить базовые знания по ведению бизнеса. По образованию женщина ветеринар, но по специальности проработала всего два года, а затем подрабатывала в разных местах: и няней в государственном учреждении, и уборщицей в школе.

«Я долго не задерживалась, не зацикливалась на карьере. Мне нужен был любой заработок, чтобы Дамира, сына, вытаскивать. В свое время я взяла магазинчик и работала на себя. Но тогда мне сказали, что если я не «вытащу» сына, то завтра мне будет сложно. Я вижу, что ему семь лет и он ничего не умеет. Так я всё свернула и только с ним [проводила время – В.]», – объясняет она.

Полученные знания и навыки помогли ей реализовать давнюю мечту – открыть доступный реабилитационный центр, где особенные дети могут получить полную помощь всех специалистов. Эта мечта зародилась у нее десять лет назад, когда чувствовалась острая нехватка специалистов. Әсемгүл и Дамиру приходилось ездить по разным частям города. Реабилитационные центры тогда были не по карману молодой семье, поэтому свой центр она попыталась сделать доступным.

«Мы, родители, поневоле становимся специалистами широкого профиля – дефектология, логопедия, АФК (адаптивная физическая культура – В.), этому всему мы сами обучаемся. Так как я больше ничего не умею, кроме как помогать или работать с такими детками, я стала обучаться больше в эту сторону. Изучила логопедию, отучилась в университете на психолога. Благодаря фонду я начала делать первые шаги», – говорит Әсемгүл.

Её реабилитационный центр работает уже второй год, в основном с детьми с аутизмом и задержкой психического развития. Центр занимается корректировкой и подготовкой к социализации, а также дает базовые знания и навыки, необходимые для обучения в школе.