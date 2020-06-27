Агрореволюция в Армении

Агрореволюция – частная инициатива и не имеет отношения к «бархатной революции» и смене власти в Армении в 2018 году. Правда, новое правительство заявило, что теперь уже в стране должна произойти экономическая революция. Какие-то успехи в этом направлении намечались, но пандемия коронавируса практически обнулила их.

Правительство разработало антикризисные программы содействия бизнесу и людям. В них учтены и проблемы сел. Однако “народная инициатива” помощи сельским жителям не сбрасывается со счетов.

О «деревне мечты» Драхтик

За последние три года жизнь в Драхтике изменилась. Местные жители говорят о райских условиях, в которых живут теперь. На эти сравнения их, вероятно, наводит название села, которое переводится «маленький рай».

Деревня находится в 80 километрах от Еревана прямо на берегу озера Севан. Живет здесь чуть больше тысячи человек. Именно здесь три года назад начала работать инициативная группа. Два десятка молодых людей разных профессий – агроном, маркетолог, программист – объединились вокруг идеи спасения погибающих сел. Свою идею они назвали «Агрореволюцией» и решили начать работу с одного конкретного села.

Сам проект получил название «Деревня мечты Драхтик». Его авторы начали ломать стереотипы местных жителей, подталкивая их изменить свою жизнь и ситуацию в селе.