Агрореволюция в Армении

В Армении началось движение с громким названием «Агрореволюция». Уже три года группа молодых людей из разных регионов страны взялась спасать безнадежные и бесперспективные армянские села, сделать их современными и успешными. Инициаторы движения начали работать в одной из самых «сложных» деревень, добились определенных успехов и своим примером уже «заразили» других. Большой репортаж партнера Vласти на Кавказе – JAMnews.
Агрореволюция – частная инициатива и не имеет отношения к «бархатной революции» и смене власти в Армении в 2018 году. Правда, новое правительство заявило, что теперь уже в стране должна произойти экономическая революция. Какие-то успехи в этом направлении намечались, но пандемия коронавируса практически обнулила их.
Правительство разработало антикризисные программы содействия бизнесу и людям. В них учтены и проблемы сел. Однако “народная инициатива” помощи сельским жителям не сбрасывается со счетов.
О «деревне мечты» Драхтик
За последние три года жизнь в Драхтике изменилась. Местные жители говорят о райских условиях, в которых живут теперь. На эти сравнения их, вероятно, наводит название села, которое переводится «маленький рай».
Деревня находится в 80 километрах от Еревана прямо на берегу озера Севан. Живет здесь чуть больше тысячи человек. Именно здесь три года назад начала работать инициативная группа. Два десятка молодых людей разных профессий – агроном, маркетолог, программист – объединились вокруг идеи спасения погибающих сел. Свою идею они назвали «Агрореволюцией» и решили начать работу с одного конкретного села.
Сам проект получил название «Деревня мечты Драхтик». Его авторы начали ломать стереотипы местных жителей, подталкивая их изменить свою жизнь и ситуацию в селе.
Соучредитель инициативы «Деревня мечты Драхтик», программист и бизнесмен Маис Маргарян, рассказывает: «Для нас это был вызов – сломать стереотипы. Мы решили начать работу со сложного села – скажем, покинутого, забытого, лишенного инфраструктуры, с жителями с тяжелой судьбой».
Большинство драхтикцев – бывшие жители деревни Арцвашен Гегаркуникской области Армении. Это был эксклав, небольшой «островок» Армении на территории Азербайджана. Летом 1992 года азербайджанским войскам удалось взять Арцвашен. Все его жители переехали в другие села той же Гегаркуникской области, в том числе – в Драхтик.
Маис Маргарян рассказывает, что у села не было никаких перспектив. По крайней мере, местные их не видели, и на то были основания:
«Тут не развита инфраструктура — в целом по области. В 100-150 километрах от села нет ни бензоколонок, ни заправок газа, ни магазинов. И дороги нет нормальной. Вообще деревни здесь далеко от друга расположены, но близко к армяно-азербайджанской границе. И о них никто и не вспоминает.
Бесперспективным село было и из-за настроя самих жителей. Они переселились сюда из богатой деревни, приехали без средств, пострадавшие морально. И попали туда, где зимой наваливает полтора метра снега, и, кроме яблок и груш, ничего не растет. Так до сих пор и не могут прийти в себя, не могут сами встать на ноги, тем более – деревню поднять. Их психологическое состояние, трагическое прошлое очень усложняют нам работу».
Для этого создали страницу деревни в Facebook. Сейчас у страницы о Драхтике уже пять тысяч подписчиков.
Потом инициативная группа взялась за организацию походов, стала развивать агротуризм. Ставку сделали на природу, чистый воздух и гостеприимство местных жителей. И, неожиданно для самих драхтикцев, дело пошло.
«Я был одним из тех, кто не верил. Но, наблюдая за их работой, понял, что пКарен Галечян открыл в Драхтике школу верховой езды. Июнь, 2020 г. Фото: Арман Гараджян, JAMnewsрогресс возможен. И я примкнул к ним, стал членом их команды», — говорит житель села Андраник Саакян.
Перемены в Драхтике
Команда «Деревни мечты» с помощью волонтеров занялась очисткой и благоустройством всей прибрежной зоны села – примерно 800 метров. Посетителей села после этого стало больше. Сейчас инициативная группа пытается развивать здесь водный туризм.
Есть намерение построить тут палаточный городок для туристов, говорит активист инициативы Маис Маргарян: «Есть российские инвесторы, которые сделали серьезные расчеты. Коронавирус, этот карантин помешал им приехать и подписать документы».
В деревне появились семь гостевых домов. Но они приносят доход не только хозяевам, потому что в меню завтрака, например, входит выпеченный соседями хлеб, кто-то поставляет масло, сыр и мед.
Карен Галечян из местных жителей подключился к работам инициативной группы, и, несмотря на все сомнения и опасения, открыл школу верховой езды «Ерамак». Учит верховой езде, предлагает также походы в горы с ночлегом.
«Если за столько времени произошли такие серьезные изменения, то через 10 лет представляю Драхтик центром вселенной. А если и не так, то хотя бы сделаем его центром Армении», — говорит он.
Люди из Драхтика, в отличие от жителей соседних деревень, не уезжают, констатирует Маис Маргарян:
«Если в других селах число школьников с каждым годом уменьшается, то в Драхтике растет. В 2018-м было 148 учеников, в этом году – 162. И молодежь перестала уезжать, женятся и остаются жить здесь».
Однако авторы инициативы не считают, что это полностью их заслуга. Они скромнее оценивают результаты своих усилий и считают, что пока смогли поменять жизнь только трети жителей села.
Это стимулирует их продолжать, потому что конечная цель – полностью изменить ситуацию в деревне, чтобы все могли обеспечить себя, никто не думал об отъезде.
Программы для детей
Год назад в Драхтике открылась многофункциональная библиотека «Градарак». Это проект одноименной образовательной организации. Она создает такие библиотеки в разных селах страны. Здесь дети не только читают книги. Для них организуют развивающие игры, показы фильмов, дискуссии, встречи с интересными людьми.
В селе появилась и инженерная лаборатория «Армат». Ее основал тут Союз предприятий информационных технологий. С 2014 года организация выступает с подобной инициативой в разных городах и селах Армении. Здесь дети бесплатно обучаются программированию, робототехнике.
«В деревне есть дети, у которых есть склонности к математике, они интересуются информационными технологиями. Но у семей нет возможности отправить их в город, где они могут получить больше знаний. Вот почему «Армат» сам приходит к детям», — объясняет групповод Женя Киракосян.
Маис Маргарян объясняет — команда не вкладывает в развитие деревни денег. Всю свою энергию и ограниченные ресурсы члены инициативной группы направляют на молодежь:
«Они заслуживают того, чтобы развиваться, познавать мир, но в то же время мы им показываем на своем примере, что жить в деревне – прекрасно. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы они получили профессии, возможность выбора, гибкость во времени и пространстве, но не покидали село».
Государственный подход
Советника премьер-министра по вопросам сельских общин Роберта Гукасяна вся Армения узнала, благодаря такой же инициативе, которую он со своими единомышленниками претворил в другой деревне – Калаване.
Роберт Гукасян уверен — такие движения очень важны для небольших деревень, но если к начатому уже делу в какой-то момент не примкнет государство, не окажет поддержки, то они со временем сойдут на нет. Говорит, в конечном итоге в селах возникают проблемы, которые может и должно решать именно государство.
«Поэтому по поручению премьер-министра мы приступили к разработке концепции и стратегии развития современных армянских сел. Скоро документ будет готов, в нем будут учтены все вопросы: как сделать, чтобы жизнь в деревнях была достойной, как создать среду, в которой люди захотят жить».
Программы развития
Второй год в Драхтике развивают инфраструктуру, начали ремонтировать дорогу, ведущую в село.
Государственный комитет по туризму совместно с организациями, разрабатывающими пешеходные маршруты, в ближайшее время построит 16-километровый маршрут от Драхтика до Калавана. По всей тропе расставят указатели, которые помогут туристам не потеряться и получить всю важную информацию о находящейся поблизости деревне.
Сам Маис Маргарян тоже связывает свое будущее с Драхтиком, хотя родился и всю жизнь прожил в городе:
«Я заинтересован начать здесь свой бизнес. После трех лет пиара, шума, после стольких перемен, уже можно пожинать и плоды своего труда. Бизнес – это еще один способ развития деревни, возможно, более удачный путь», — говорит он.
О деревне Семеновка
Примеру инициативы «Деревня мечты» последовали и в Семеновке. В этом селе, расположенном на высоте 2 114 метров над уровнем моря, пытаются найти свои преимущества и разработать собственную модель развития.
Общественная организация «Новая Семеновка» также объединила молодых людей разных профессий - их 26. Из всей команды только Севада Азизян – жительница Семеновки.
«Мы пытаемся совершить революцию в деревне, и прежде всего – в мышлении жителей. Пытаемся привлечь жителей к реализации различных общинных программ, развивать туризм и экотуризм, зимний туризм, чтобы обеспечить приток туристов в общину в любое время года», — говорит Севада.
Инициативная группа Семеновки также распространяет информацию о селе в Facebook, рассказывает о проблемах и просит поддержки неравнодушных людей. Интерес к деревне настолько возрос, что тут появились новые жители – люди купили в Семеновке дома и переехали сюда жить.
В прошлом году сюда потянулись и туристы. И жительница села Гоар Петросян часть своего дома стала сдавать гостям из Китая и России, местных велосипедистам и любителям походов.
«У въезжающих в страну велосипедистов и участников пеших туров нет альтернативы. Нравится им это или нет, они вынуждены пройти через нашу деревню. Сегодня нам нечего им предложить, кроме услуг. Это может быть велосипедная мастерская, пункты питания, гостевые дома. Нельзя терять этот шанс. Иначе туристы только попьют воды из нашего родника и уедут», — говорит Гоар.
По словам Севады, зима в Армении начинается и заканчивается в Семеновке, и это нужно использовать для развития здесь зимнего туризма. Уже нашлись заинтересованные туристические компании, несколько таких туров уже организованы.
«Для зимнего туризма в Армении подходят города Цахкадзор и Джермук. Но в Джермуке зимний туризм еще не очень развит, а в Цахкадзоре очень высокие цены. Мы намерены вести «мягкую» ценовую политику, попробуем быть доступными для всех. Думаем построить здесь канатку. Сами сделаем инвестиции, сами будем работать, чтобы трат было немного. И получим нужный результат», — думает Севада.
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