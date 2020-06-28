Дистанционное обучение без компьютера

Нина учится в школе, а остальные братья и сестры младше. По словам Елены, «во время дистанционного обучения у дочери был лишь неисправный телефон, при помощи которого она связывалась с учительницей». У мамы Нины нет возможности купить телефон или компьютер, хотя дочка не раз просила об этом. «Она очень просит нас купить ей компьютер. Возможно ей в самом деле неудобно, что у всех учеников есть, а у нее нет», – рассказывает Елена.

В лицее, в котором учится Нина, все учащиеся вписались в процесс дистанционного обучения. По словам директора Николая Брагаря, не все участвовали активно, и не у всех была необходимая техника: «В школе у нас есть учитель английского языка, у которого три человека работают за одним компьютером. Она проводит урок, потом работает сын, а потом дочь», – рассказал директор.

Дистанционное обучение – испытание для учителей и учеников

Министерство образования, культуры и исследований Молдовы (МОКИ) знает о проблемах, с которыми столкнулась система образования. Как сообщила государственный секретарь в области образования Наталья Грыу, наряду с недостатком технического оборудования у преподавателей и учащихся, не все преподаватели и ученики были подключены к интернету.

Она также разделяет мнение директора гимназии Анжелы Мэгурян, что все участники процесса столкнулись с недостатком компьютеров и практических навыков их использования. Хотя МОКИ проводило массовые информационные сессии для педагогов, важную роль сыграли сами преподаватели, которые помогли друг другу и стали наставниками для своих коллег.

«Этот период стал испытанием для всего общества. Мы получили коллективный кризисный опыт во всех сферах общественной жизни, а особенно в области образования», – говорит Наталья Грыу.

Чтобы поддержать преподавателей и учащихся, у которых нет необходимой техники для дистанционного обучения, несколько международных организаций пожертвовали планшеты и компьютеры. Но этих пожертвований недостаточно.

Для того, чтобы обеспечить техникой большее количество учащихся и преподавателей, из государственного бюджета было выделено 20 миллионов леев (около 1 млн. 35 тыс. евро) на покупку компьютерной техники. 25 мая было объявлено о государственном тендере, который, по словам Натальи Грыу, было невозможно ускорить. Она отметила, что важно, чтобы процесс торгов прошел справедливо, а государственные деньги расходовались эффективно. Когда будут приобретены компьютеры пока не известно.