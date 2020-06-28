Дистанционное обучение без компьютера

В связи с пандемией коронавируса, с 11 марта в системе образования Молдовы было введено дистанционное обучение. Поскольку преподавателей и учащихся застали врасплох, и они не были к этому готовы, они «на ходу» учились пользоваться платформами для дистанционного обучения, проводить уроки или учиться. Однако, как показала практика, для части детей дистанционное образование оказалось практически недоступно из-за того, что в их семьях нет денег на компьютеры и телефоны. Репортаж партнера Vласти – издания Ziarul de Gardă.
Система образования Молдовы столкнулась со многими проблемами: у преподавателей и учащихся нет необходимой техники, подключения к стабильному интернету или навыков как программного обеспечения, так и учебных платформ. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы (МОКИ) предложило временные решения, но, по мнению экспертов, для качественного учебного процесса нужны решения в долгосрочной перспективе.
«У меня нет возможности купить компьютер, ведь им нужна еда»
Надя – ученица третьего класса в гимназии села Цынцэрень Новоаненского района. В семье пятеро детей, и у них нет ни компьютера, ни планшета, ни выхода в интернет, чтобы подключиться к процессу онлайн обучения. В течение последней четверти семестра девочка каждый день, в 10 часов, звонила учительнице, чтобы узнать, что ей предстояло пройти в этот день и какие задания ей нужно выполнить.
Параллельно она помогала брату Богдану – ученику первого класса – учить буквы и цифры.
Их мама Родика Думбравэ одна воспитывает детей. Из-за сложного положения в семье старший сын живет у родственников. Родика говорит, что у нее нет денег для того, чтобы купить детям компьютер, поскольку всех ее доходов с трудом хватает на еду и лекарства для детей, так как все они дети с особыми потребностями.
«У меня нет возможности купить компьютер. Лучше сделать что-то в доме, ведь им нужна еда и многое другое», – говорит Родика.
В Гимназии им. Иона Крянгэ в селе Цынцэрень, в которой учатся дети, другие восемнадцать учеников также могли учиться удаленно только по стационарному телефону. Иногда учителя приносили рабочие листы к их воротам. Дети выполняли задания, а после читали их учителю по телефону.
Анжела Мэгурян, директор гимназии, говорит, что педагоги и ученики столкнулись не только с нехваткой компьютеров и телефонов, но и с незнанием компьютерных программ, которые используются во время онлайн обучения. Поэтому она считает, что «было бы хорошо провести тренинги для учителей в этой области. Кроме того – почему бы и нет – стоило бы обучать учеников использованию этих платформ на уроках информатики».
Дистанционное обучение – нагрузка для родителей
Во время дистанционного обучения на родителей и других членов семьи пришлась существенная доля образовательной нагрузки. «Это новая и ответственная роль», – как рассказала Наталья Грыу, государственный секретарь в области образования.
Педагогическую нагрузку с учителями разделили мама, сестра и брат Нины Жалик из села Гоянул Ноу муниципия Кишинев. Девочка учится во втором классе Теоретического лицея им. Николае Бэлческу в селе Чореску муниципия Кишинев. У Елены Янчицкой, матери девочки, 11 детей. Трое из них уже взрослые.
Нина учится в школе, а остальные братья и сестры младше. По словам Елены, «во время дистанционного обучения у дочери был лишь неисправный телефон, при помощи которого она связывалась с учительницей». У мамы Нины нет возможности купить телефон или компьютер, хотя дочка не раз просила об этом. «Она очень просит нас купить ей компьютер. Возможно ей в самом деле неудобно, что у всех учеников есть, а у нее нет», – рассказывает Елена.
В лицее, в котором учится Нина, все учащиеся вписались в процесс дистанционного обучения. По словам директора Николая Брагаря, не все участвовали активно, и не у всех была необходимая техника: «В школе у нас есть учитель английского языка, у которого три человека работают за одним компьютером. Она проводит урок, потом работает сын, а потом дочь», – рассказал директор.
Дистанционное обучение – испытание для учителей и учеников
Министерство образования, культуры и исследований Молдовы (МОКИ) знает о проблемах, с которыми столкнулась система образования. Как сообщила государственный секретарь в области образования Наталья Грыу, наряду с недостатком технического оборудования у преподавателей и учащихся, не все преподаватели и ученики были подключены к интернету.
Она также разделяет мнение директора гимназии Анжелы Мэгурян, что все участники процесса столкнулись с недостатком компьютеров и практических навыков их использования. Хотя МОКИ проводило массовые информационные сессии для педагогов, важную роль сыграли сами преподаватели, которые помогли друг другу и стали наставниками для своих коллег.
«Этот период стал испытанием для всего общества. Мы получили коллективный кризисный опыт во всех сферах общественной жизни, а особенно в области образования», – говорит Наталья Грыу.
Чтобы поддержать преподавателей и учащихся, у которых нет необходимой техники для дистанционного обучения, несколько международных организаций пожертвовали планшеты и компьютеры. Но этих пожертвований недостаточно.
Для того, чтобы обеспечить техникой большее количество учащихся и преподавателей, из государственного бюджета было выделено 20 миллионов леев (около 1 млн. 35 тыс. евро) на покупку компьютерной техники. 25 мая было объявлено о государственном тендере, который, по словам Натальи Грыу, было невозможно ускорить. Она отметила, что важно, чтобы процесс торгов прошел справедливо, а государственные деньги расходовались эффективно. Когда будут приобретены компьютеры пока не известно.
Cистема образования Молдовы нуждается в технологической платформе
Вопрос недостатка оборудования характерен не только для Республики Молдова. Развитые страны также столкнулись с подобной проблемой, как рассказала Габриела Ожог, исполнительный директор Фонда развития. Она сказала, что до сих пор не всем людям была нужна эта техника, а для некоторых было достаточно школьных телефона и компьютера.
С другой стороны, некоторые семьи не могли купить компьютеры из-за социально-экономических условий.
По мнению Габриелы Ожог, «необходимо подумать о долгосрочных решениях для образования, для каждой области отдельно. Первый аспект связан с проблемой подключения к интернету, особенно в населенных пунктах сельской местности. Что касается недостатка технического оборудования у преподавателей и учащихся, то эта проблема есть не только в социально-уязвимых семьях, но и в семьях со средним доходом. В некоторых из них двум или трем детям пришлось делить компьютер, и это мешает им получить хорошее образование». Она считает, что МОКИ и внешние доноры должны направить свои усилия на обеспечение детей и педагогов техническим оборудованием.
Кроме того, как сказала Габриэла Ожог, необходимо уделить особое внимание образованию преподавателей с тем, чтобы они не только могли пользоваться компьютерами, но и освоили специальные приложения для преподавания своих предметов.
Четвертого июня МОКИ запустила национальную кампанию «Пожертвуй компьютер для обучения». Акция будет проходить с июня по сентябрь 2020 года. Ее цель – оснастить учебные заведения компьютерной техникой для того, чтобы учащиеся, педагоги и руководство приобрели цифровые навыки.
Пусть и чрезвычайное, в силу обстоятельств, введение дистанционного образования в Молдове, обернулось фактически дискриминацией по признаку материального положения для детей, чьи родители оказались не в состоянии обеспечить их техникой.
Материал подготовлен Ziarul de Gardă при поддержке Медиасети