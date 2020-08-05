Следы барсов

Фотоловушки фиксируют движение - они не записывают происходящее дни напролет. В них встроены флешки и литиевые батареи, благодаря чему камеры могут работать на морозе. Фотоловушки необходимо правильно установить, иначе они будут реагировать на любое движение - шевеление травы или падение снега. Видеозаписи и фотографии можно посмотреть на экране камеры, а после сохранить их на компьютере.

Количество фотоловушек в Алматинском заповеднике непостоянно, оно зависит от состояния популяционной группы. То есть, если снежных барсов становится больше, то количество фотоловушек нужно увеличивать. «Фотоловушкам приходится работать зимой на высоте 2-3 тысячи метров, под снегом и на морозе - они выходят из строя, их сносят лавины, их ломают медведи. Если мы думаем, что у нас сейчас 100 фотоловушек, то их может вообще не оказаться там, куда мы едем», - объясняет Грачев.

Довольно часто на фотоловушки покушаются медведи, особенно весной, когда голодными выходят из берлоги. А еще эти животные очень любопытные, поэтому на зуб пробуют и траву, и бабочек, и ягоды, и даже камеры. Именно поэтому, как отмечает Алексей, нельзя оставлять мусор и остатки еды в горах. Более того, в продуктах, которыми мы питаемся, находятся усилители вкуса и специи, мимо которых медведь пройти не сможет. Привыкая к такому подкармливанию, животные начинают искать мусорки, постепенно спускаясь все ниже к людям, потому что перестают их бояться: «У нас эволюционно медведи подвергались человеческому преследованию, поэтому человек и медведь - это враги. Медведи всегда боятся человека и при его виде сразу убегают, но сейчас их никто не истребляет, поэтому у них может затупиться этот страх. Сейчас мы видим, что медведи начинают выходить к человеку из-за того, что в горах оставляют мусор. Если это не остановить, то у нас могут начаться проблемы».

Если медведи приспосабливаются к условиям и могут питаться чем угодно, то для комфортной жизни барсов необходимы горы и скалы. При этом барсы не живут в вечной мерзлоте, а обилие снега им только вредит. Эти животные находятся там, где есть козлы, косули и маралы, поэтому высота снежного покрова в местах проживания барсов не должна превышать полметра. Снежные барсы не любят тратить много энергии, поэтому они могут атаковать человека только в случае нападения.

Перед тем, как поехать на базу зоологов в заповедник, мы заезжаем в головной офис. Салтуре и Алексей проводят небольшую экскурсию и знакомят с сотрудниками, которые отсматривают данные с фотоловушек - отсюда фотографии и видео с барсами попадают в СМИ. С зоологами мы просмотрели несколько мартовских и апрельских видео с гуляющими животными. «Медведь этот словно танцует», - смеется Салтуре, показывая видео с трущимся о дерево животным - так он метит территорию.

