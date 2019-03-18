Апокалипсис завтра?

По ее мнению, предпосылок к тому, что глобальное потепление скоро закончится, нет. И, по всей видимости, причины столь быстрого изменения климата связаны с деятельностью человека. В Бюллетене по парниковым газам сообщается, что уровни концентрации CO2 сейчас составляют 145 % по отношению к доиндустриальному уровню — до 1750 года. К этому привели рост численности населения, индустриализация, развитие сельского хозяйства, вырубка лесов, сжигание угля и т.д.

«Концентрация парниковых газов увеличилась на 40% (с 1990 года -прим. V), доля этих газов не так велика, но климатическая система очень чувствительна и подвержена эффекту бабочки, — объясняет Светлана Долгих. — Вывести её из равновесия не так сложно. Палеоклиматологи не находят таких периодов, когда климат менялся бы так быстро. Да, он менялся, но на протяжении тысяч и сотен лет. Поэтому это, конечно, антропогенный фактор».

Изменение климата означает, что нам нужно быть готовым ко многим вызовам.

Клещи атакуют?

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2030 году изменение климата будет вызывать ежегодно дополнительно 250 000 случаев смерти от малярии, диареи, теплового стресса и недостаточного питания. 38 000 человек умрут из-за воздействия жары – речь идет в основном о пожилых людях, 48 000 — из-за диареи, 60 000 — из-за малярии и 95 000 — из-за детского недоедания.

Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Министерства здравоохранения Казахстана ответил на запрос Vласти, что территория республики не является эндемичной по малярии. «Практически повсеместно, кроме Мангистауской области, распространены малярийные комары (род Анофелес) и, соответственно, имеются благоприятные природно-климатические условия для их выплода в т.н. анофелогенных водоемах. Риск распространения местной передачи малярии возрастает при завозе случаев из эндемичных стран в Казахстан, особенно в южном регионе. В Казахстане последние местные случаи малярии зарегистрированы в 2000 году в ЮКО», - говорится в ответе.

Эпидемиологи отмечают, что каждые 5-7 лет отмечается рост заболеваемости клещевым энцефалитом. В России небывалый рост клещей связывают с глобальным потеплением. Там клещи стали появляться в регионах, в которых их в принципе никогда не было, людей кусают даже в общественном транспорте и вакцинация от энцефалита становится привычным делом. В Казахстане количество укушенных увеличилось в два раза.

В республике в 2004-2005 году зарегистрировано от 4 700 до 5 500 случаев укусов, в 2016-2018 году их стало в два раза больше — 10 300-11 300. Специалисты из «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» это связывают с тем, что люди стали больше бывать на природе. При этом эпидемиологи отмечают активность природных очагов клещевых инфекций, увеличение ареала распространения иксодовых клещей, регистрацию заболеваемости на новых территориях.

«Для того, чтобы подтвердить влияние глобального потепления климата на численность иксодовых клещей, необходимо проведение многолетних наблюдений за ними, — ответили нам в центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга. — Наша служба проводит только часть этих наблюдений».

Кроме того, в ответе сообщается, что повышение температуры на 2-6 градусов не влияет на сибиреязвенный микроб, возбудителей чумы, холеры и туберкулеза. Отсутствие воды в эндемичных районах тоже не влияет на эпидемиологию развития чумы, холеры и конго-крымской геморрагической лихорадки.

Когда растают ледники

Ледники – очень яркий индикатор климатических изменений и один из главных источников формирования водных ресурсов – на долю талых ледниковых вод приходится до 25 % суммарного годового и до 40-50 % речного стока в летний период. В Институте географии гляциологические исследования проводятся с 1938 года. В конце 50-х годов прошлого века создан гляциологический стационар на леднике Туюксу и с тех пор на его базе ведутся непрерывные круглогодичные наблюдения. В трудные для науки 90-е годы на стационаре гляциологи работали практически на энтузиазме. Сейчас часто упоминают, что ледник Туюксу — один из самых изученных не только на постсоветском пространстве, но и в мире.