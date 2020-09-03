Что спасет депрессивные шахтерские моногорода Украины

Тошковка, Луганская область

Выживание и зеленая энергетика

«У нас одно предприятие, оно платит налоги в районный бюджет, оттуда средства поступают нам. А если не будет шахты, то где работать людям? Тогда последняя молодежь от нас уедет, закроются школы, больница», — уверена и.о. поселкового главы Тошковки Нина Губай.

Ее заместитель Николай Козачок трудился на шахте практически всю жизнь. Работать в поселковом совете он начал только в 2017-м.

«Были годы, и 1200 тонн в сутки отгружали, и 1500. Это в 1985-1990-х. Одна лава заканчивалась, вторая уже была нарезана, люди переходили туда. Была перспектива. А сейчас — выживание», — вздыхает Николай Козачок.

Кроме добычи угля шахта выполняет много социальных функций. Например, помогает школе. Недавно сильным порывом ветра со здания сорвало шифер. Новый школе выделили, а укладывали шифер рабочие шахты. Та же история и с ремонтами в школе.

Помогает шахта и своим: всем работникам, нынешним и бывшим, которые вышли на пенсию, выдают несколько тонн угля для отапливания своих домов.

«Приезжали из ООН, говорят: "Но вот есть же зеленая энергетика, — пересказывает общение с международниками Николай Козачок. — Ну, давайте создадим такой проект, чтобы все 600 человек, которые работают на шахте, дежурили на ветряках или солнечных батареях". Но их будут обслуживать 10-20 людей!»

Заместитель поселкового главы уповал на создание объединенной территориальной громады. В сельсовете планировали, что после ее создания появится финансовый ресурс на реализацию проектов по перепрофилированию — обучению предпринимательской деятельности, садоводству, зерноводству. Но местные выборы, вероятнее всего, так и не состоятся (по всей Украине они пройдут в октябре 2020-го — ред.), т.к. Луганская облгосадминистрация считает их здесь, на прифронтовых территориях, небезопасными.

Старые долги и новые прибыли

По словам директора шахты «Тошковская» Олега Авдиенко, Министерство энергетики обязало руководство 90% шахт на подконтрольных территориях Донбасса оценить целесообразность дальнейшей работы и сказать, какую помощь может оказать им государство и когда шахты смогут эту помощь вернуть.

«Был разговор и о шахте "Тошковская", но сейчас вопрос о закрытии не стоит. Профильный замминистра энергетики рассмотрел наши планы и сказал: "Да, занимайтесь"», — говорит Авдиенко.

Когда план будет готов, его должны утвердить в Киеве.

Директор шахты не называет цифр, но говорит, что вложения окупятся уже через год: «После этого лет 50 получать прибыль смело», — уверяет он.

Долгов по зарплате сейчас практически нет.

«После разговора с президентом (в конце февраля 2020-го Владимир Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед шахтерами), может быть не день в день, как было обещано, но ситуация исправилась, — говорит Авдиенко. — И сейчас подземным работникам задолженности нет. Что касается остального персонала — это сложно назвать задолженностью по сравнению с тем, что было».