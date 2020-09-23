Переосмысление флага

До 2018 года национальный флаг Никарагуа можно было увидеть на улицах разве что в сентябре во время празднования дня независимости. Но после “апрельской революции” (протестного движения 2018-2019 годов - прим. редакции) отношение изменилось. Режим Даниэля Ортеги “растоптал и захватил флаг, точно так же как он сажал за решетку и преследовал тех, кто осмелился выступить против”, - говорит лидер студенческого движения Амайа Коппенс. В этом фоторепортаже - самые яркие кадры, которые показывают, как за считанные месяцы радикально изменилась роль и смысл национального флага.

Флаг как символ протеста

Уже во время первых демонстраций, позднее переросших в восстание, в толпе появлялся сине-белый национальный флаг Никарагуа. На фотографиях, сделанных 10 апреля 2018 года - акция протеста студентов, недовольных тем, что правительство не уделяет внимания разрушительным лесным пожарами в национальном парке Индио Маис на юго-востоке страны.