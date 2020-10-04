Как выживают езиды - этническое меньшинство Армении

Чужаков здесь не бывает

Приехать незамеченным в село Тлик на границе Армении и Турции невозможно. Слух о чужаках мгновенно разносится среди местных жителей, многие из которых давно поджидают оказии – попутной машины в районный центр.

Но приезжие бывают здесь очень редко, даже рутинные в других местах предвыборные визиты чиновников случаются нечасто.

“Приезжал однажды губернатор, я даже не знаю, как его зовут. Приехал на машинах, они сделали круг вокруг сельской администрации и уехали. Я пошел было посмотреть, но не успел — они уже уехали. Губернатор даже из машины не вышел, чтобы поздороваться с людьми, — вспоминает Сережа Халатян, один из представителей шести семей, проживающих в селе Тлик.

Вопросов к власти у тликцев немало. Проведут ли в село газ? Построят ли магазин? Медпункт? Детсад? Наладят ли транспортное сообщение с городами? Наконец, снабдят ли людей питьевой водой? Да хоть бы и только технической!