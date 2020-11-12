Столетние эвкалипты и фламинго

Полицейский кортеж для столетнего дерева

В 2016 году, когда медиа впервые сообщили о том, что по Черному морю плывет дерево, многие этому не поверили. Сначала плавающее дерево стало предметом шуток в Facebook. Потом оказалось, что дерево транспортируют для нового проекта Бидзины Иванишвили. В течение четырех лет самый влиятельный и богатый человек страны нередко лично ездил в деревни регионов Гурия и Самегрело, чтобы выбрать дерево, которое потом переносили в его резиденцию, где строился дендрологический парк.

Затем последовали недовольные и раздраженные сообщения людей, которым эти перевозки, которые стали все более частыми, причиняли неудобства. Например, они застревали на несколько часов в пробке, потому что по дороге везли гигантское дерево, и движение перекрывали.

В 2017 году ради транспортировки эвкалипта из города Кобулети в Шекветили был демонтирован незадолго до этого построенный круг на площади в центре Кобулети. Позже его восстановили, но сам факт тогда удивил людей.

В марте 2019 года гигантское дерево, выкопанное для парка Иванишвили, застряло на дороге в селе Зенити в Кобулети. Движение на дороге остановилось на несколько часов, а село оставалось без электричества на сутки.

Каждый раз, когда деревья должны были пересечь железнодорожные пути, над ними демонтировали электропровода.

В селе Квирике вырубили ветрозащитную полосу только для того, чтобы перевезти еще одно дерево для Иванишвили. Таких фактов, попавших в центр внимания медиа, множество.

Экологи отмечали, что перемещение даже одного дерева наносило вред десяткам других деревьев и почве. Впрочем, информации о том, что какие-то деревья могли быть перевезены из заповедных зон, нет.

Как тогда заявляли неправительственные организации, этот процесс был непрозрачным с юридической точки зрения – проводились сомнительные тендеры, расплывчатые разрешительные процедуры, при этом весь государственный аппарат и бюджетные ресурсы оказались задействованы в процессе транспортировки деревьев.

Политические обозреватели также утверждали, что безоговорочное исполнение желаний теневого правителя наносило ущерб государству и его институтам.

«Я ничего не имею против парка, но процесс его создания был странным. Казалось, что Иванишвили использовал свое нахождение во власти (он занимал пост премьер-министра с 2012 по 2013 год, затем ушел в отставку и до сих пор сохраняет решающее влияние на правительство — ред.), когда перекрывались дороги или останавливалась железная дорога, чтобы перевезти деревья. Тот факт, что у него есть власть, значительно облегчил ему этот процесс», — говорит политолог Гиа Нодиа.

Постепенно люди привыкли к новостям, что очередное дерево для олигарха сопровождает полицейский кортеж, и в этот процесс вовлечена вся государственная машина. А провластные медиа развернули мощную информационную кампанию о том, насколько важен дендрологический парк для Грузии.