Столетние эвкалипты и фламинго

Бывший премьер-министр Грузии, лидер правящей партии и миллиардер Бидзина Иванишвили построил огромный дендрологический парк на берегу Черного моря в Западной Грузии.
Территория открыта для посетителей, вход в парк бесплатный. Гигантские деревья, экзотические птицы и животные производят на посетителей особое впечатление. И даже самые яростные критики Иванишвили не отзываются плохо об этом уникальном месте, хотя есть и те, кто называет проект прихотью олигарха. Сам он считает это даром Грузии и грузинам, по его словам, создавался дендропарк на его деньги. Но все не так просто, как кажется. За розовыми фламинго и бамбуковыми аллеями кроется важная проблема: процесс строительства в очередной раз показал, что в Грузии живет человек, которому не может отказать ни одна структура в стране, а государственный ресурс нередко служит его личным интересам. При этом свой дар гражданам Иванишвили презентовал как раз незадолго до очередных парламентских выборов, активное участие в которых принимает и его партия власти «Грузинская мечта».
JAMnews рассказывает о дендропарке, ставшем символом абсолютной власти олигарха.
Птиц и зрелищ
Дендрологический парк Шекветили раскинулся на площади 60 га на побережье Черного моря. Он принял первых гостей 15 июля 2020 года. Охранник говорит нам, что в день открытия и в течение всего лета у входа собирались огромные очереди. Несмотря на сложную ситуацию с эпидемией коронавируса в Грузии, в конце здесь в парке много людей — пары, семьи, иностранные туристы, подростки.
У большого зеленого озера собраны птицы уникальных видов с разных континентов: фламинго, гуси, утки, лебеди. Они плещутся в воде и греются на солнышке. Над озером растянута огромная сеть – чтобы не улетели.
Дорога от озера ведет на длинную тенистую бамбуковую аллею, откуда открывается прекрасный вид. Именно там расположено главное зрелище, то, ради чего приезжают сюда большинство посетителей из разных уголков Грузии – выставка гигантских деревьев.
Полицейский кортеж для столетнего дерева
В 2016 году, когда медиа впервые сообщили о том, что по Черному морю плывет дерево, многие этому не поверили. Сначала плавающее дерево стало предметом шуток в Facebook. Потом оказалось, что дерево транспортируют для нового проекта Бидзины Иванишвили. В течение четырех лет самый влиятельный и богатый человек страны нередко лично ездил в деревни регионов Гурия и Самегрело, чтобы выбрать дерево, которое потом переносили в его резиденцию, где строился дендрологический парк.
Затем последовали недовольные и раздраженные сообщения людей, которым эти перевозки, которые стали все более частыми, причиняли неудобства. Например, они застревали на несколько часов в пробке, потому что по дороге везли гигантское дерево, и движение перекрывали.
В 2017 году ради транспортировки эвкалипта из города Кобулети в Шекветили был демонтирован незадолго до этого построенный круг на площади в центре Кобулети. Позже его восстановили, но сам факт тогда удивил людей.
В марте 2019 года гигантское дерево, выкопанное для парка Иванишвили, застряло на дороге в селе Зенити в Кобулети. Движение на дороге остановилось на несколько часов, а село оставалось без электричества на сутки.
Каждый раз, когда деревья должны были пересечь железнодорожные пути, над ними демонтировали электропровода.
В селе Квирике вырубили ветрозащитную полосу только для того, чтобы перевезти еще одно дерево для Иванишвили. Таких фактов, попавших в центр внимания медиа, множество.
Экологи отмечали, что перемещение даже одного дерева наносило вред десяткам других деревьев и почве. Впрочем, информации о том, что какие-то деревья могли быть перевезены из заповедных зон, нет.
Как тогда заявляли неправительственные организации, этот процесс был непрозрачным с юридической точки зрения – проводились сомнительные тендеры, расплывчатые разрешительные процедуры, при этом весь государственный аппарат и бюджетные ресурсы оказались задействованы в процессе транспортировки деревьев.
Политические обозреватели также утверждали, что безоговорочное исполнение желаний теневого правителя наносило ущерб государству и его институтам.
«Я ничего не имею против парка, но процесс его создания был странным. Казалось, что Иванишвили использовал свое нахождение во власти (он занимал пост премьер-министра с 2012 по 2013 год, затем ушел в отставку и до сих пор сохраняет решающее влияние на правительство — ред.), когда перекрывались дороги или останавливалась железная дорога, чтобы перевезти деревья. Тот факт, что у него есть власть, значительно облегчил ему этот процесс», — говорит политолог Гиа Нодиа.
Постепенно люди привыкли к новостям, что очередное дерево для олигарха сопровождает полицейский кортеж, и в этот процесс вовлечена вся государственная машина. А провластные медиа развернули мощную информационную кампанию о том, насколько важен дендрологический парк для Грузии.
«Полезная прихоть»
Средства на создание парка были выделены из фонда олигарха «Карту». Но точную сумму своих инвестиций он до сих пор так и не назвал.
Коллекция деревьев-гигантов, которые свозили со всей Западной Грузии, насчитывает до 200 экземпляров: там есть кипарис, магнолия, кедр, дуб, клен и проч. В эту искусственно созданную среду также поселили 57 видов экзотических животных и птиц с пяти континентов мира. Многие из них — представители редких охраняемых видов.
Большинство посетителей восхищаются красотой парка: «Нам здесь очень нравится. Ну и что, если эти деревья были вырваны с корнем из других мест? Никто весь сейчас не сможет их отсюда забрать. Это было создано для людей, чтобы мы могли смотреть, притом бесплатно», — говорит Нино из Батуми, приехавшая сюда с мужем.
В 2017 году героиней репортажа JAMnews, посвященного созданию парка, стала Валентина Слободенюк. Тогда Иванишвили забрал с ее двора в прибрежном селении Цихисдзири два гигантских дерева — гинкго и вечнозеленую секвойю. По ее словам, Иванишвили тогда сам приехал к ней домой. Позже ей дали компенсацию, как говорит сама Валентина, «за ущерб», нанесенный почве.
Спустя три года в теплый октябрьский день мы вместе с Валентиной отправляемся в парк. «Вы знаете, он сдержал обещание, — мои деревья и здесь стоят рядом друг с другом», — говорит Валентина.
Ее деревья стоят среди каштанов, и если бы не железные тросы, которыми они крепятся к земле, можно было подумать, что они здесь простояли всю жизнь.
Из громкоговорителя Валентину два раза предупреждают, что нельзя приближаться к деревьям. Но когда она рассказывает охраннику свою историю, он делает исключение и позволяет ей обнять дерево.
«Как я их отпустила? Сказала себе, что теперь мои девочки будут в лучшем месте, в лучших условиях, их увидит больше людей. Я оставила дома два саженца гинкго, и они снова вырастут. Я не смогу уже этого увидеть, но мои внуки увидят. Посадить секвойю, к сожалению, не удалось, но я буду часто приходить сюда и смотреть на нее», — говорит Валентина.
В книге «Кому принадлежит Грузия», изданной при поддержке Фонда «Открытое общество — Грузия», есть комментарий и по поводу этого парка: «Обстоятельства покупки и перемещения деревьев скрыты не только от населения, но и от структур, которые обычно несут ответственность за это. Часто, когда речь идет об имуществе Бидзины Иванишвили или его решениях, трудно понять, от кого следует требовать прозрачности».
Сам Иванишвили отвергает обвинения критиков: «Моя страсть к деревьям может и прихоть, но от нее только выигрывает страна и народ», — заявил он в интервью Общественному телеканалу. По его словам, он тратит немало личных средств на проект, который в итоге достанется «Грузии и обществу». По словам людей, близких к экс-премьеру, сам Иванишвили большую часть времени проводит в Шекветили. Его приморскую резиденцию и дендрологический парк разделяет забор.
Выборы и парк, или Кому принадлежит Грузия?
Огромный дендрологический парк открылся всего за несколько месяцев до парламентских выборов 31 октября и стал главным туристическим хитом лета в условиях пандемии и закрытых границ. Все лето сюда съезжались на автобусах работники бюджетных организаций.
«Директор сказал нам, что мы должны арендовать автобус и ехать на экскурсию в дендрологический парк в Шекветили. Так ему поручил глава района», — рассказала JAMnews учительница одной из школ в регионе Самегрело.
От результатов выборов зависит, кто будет править страной следующие четыре года. Если партия олигарха «Грузинская мечта» будет формировать правительство, она станет единственной политической силой, которой удалось остаться у власти на третий срок.
«Скорее всего открытие парка планировалось именно перед выборами. Ему (Иванишвили — ред.) свойственно делать “подарки” народу перед выборами, например, ипподром [речь о территории бывшего ипподрома, ранее приватизированной Иванишвили и переданной Тбилиси 5 октября], а также новый Кутаисский университет (открылся 21 октября, Иванишвили обещает лично инвестировать в него 1 млрд евро — ред.)», — говорит политолог Гия Нодиа.
Парк стал еще одним подтверждением тому, что страной правит человек из тени, который может ради своего проекта сделать то, что не под силу никому в стране, например, остановить железную дорогу или оставить без электричества несколько деревень. «Возможно, этот процесс стал для многих грузин наиболее заметным проявлением власти Бидзины Иванишвили», — говорит Нико Нергадзе, автор книги «Кому принадлежит Грузия» и обозреватель «Радио Свобода».
«В самом парке нет ничего плохого — люди будут приходить, отдыхать, гулять. Но ради этого мобилизовали все ресурсы государства, в том числе медиаресурсы, которые не скупились на похвалу в адрес Иванишвили и его планов, — говорит Давид Зурабишвили, политик, который был союзником Иванишвили на выборах 2012 года и членом его коалиции. — Даже без этих деревьев ясно, что наше государство сегодня построено вокруг одного человека, его желаний… И в принципе государство именно для этого ему и нужно, чтобы удовлетворять любое желание».
Материал подготовлен JAMnews при поддержке «Медиасети»