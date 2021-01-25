Последние из капитанов

Как провожают пароходы

Затон имени Чапаева это готовая локация для съемок постапокалиптического фильма – на пологом берегу застыли катера и баржи. Некоторые из них откровенно ржавеют, и по внешнему виду можно догадаться, что они уже никогда не будут спущены на воду. Много старых непонятных механизмов, заросшие местами травой стапели, по которым когда-то давно спускали в воду речные корабли. И только в огромном цеху несколько мужчин работают на старых станках в стиле стимпанк.

- Раньше, лет 10-15 назад, чаша затона полностью покрывалась водой. Сюда могли заходить суда с большой осадкой и вставать на ремонт. Вот вся эта чаша затона была полностью заставлена судами и баржами. Но последние несколько лет уровень воды постоянно падает. А последние пять лет сюда мы можем завести только буксиры с осадкой не более 70-80 сантиметров. Из-за падения уровня воды в Урале площадь зеркала воды в самом затоне тоже сильно сократилась. Мы уже не можем сюда завести такое количество судов как раньше, - рассказывает нам Владимир Самсонов, директор Уральского судоремонтного завода.