Талас и его люди

«Раньше температура зимой в среднем держалась -22-25 градусов.А теперь снега выпадает мало. А нет снега - нет и кормовой базы. Животное же идет туда, где есть чем питаться, - поясняет Владимир. - А если говорить про человеческий фактор, то, поверьте, жители Таласской области лучше барана зарежут для пропитания, нежели станут отстреливать архаров! Те же, у кого поднимается на них рука - браконьеры! И это тоже наши реалии. В этом году поднялась же рука у браконьеров, застрелили двух белокоготных медведей».

Выходом Мазер считает полный запрет охоты.

«Будь моя воля, я бы хорошую охрану в ущельях организовал и полностью запретил охоту минимум на 10-15 лет, чтобы вернуть воспроизводство животного мира. Пока козерог еще остался. Иногда медведь заходит, особенно осенью, когда созревает шиповник. Странно слышать от профессионального охотника о запрете охоты? Но это логично: если мы не будем охранять, то и не на кого нам будет охотиться! И потом, профессионал никогда не станет убивать краснокнижных животных или молодых животных, дающих потомство. Человек добывает то, что легче добыть. Это старые животные в основном, уже не пригодные к воспроизводству. Охотник- не добытчик пищи для того, чтобы забить холодильник, у него присутствует профессиональный азарт», - говорит он.

Мазер также считает, что необходимо регулировать численность выпасаемого скота. «Чабаны все равно будут выпасать скот, это жизненная необходимость: в 90-е тут практически никто не выпасал скот, а сейчас люди живут натуральным хозяйством. С каждым годом на одно и то же ущелье приходится все больше отар мелкого и крупного рогатого скота, табунов лошадей! Так к тому же у каждого чабана еще по 5-6 собак. Такое количество животных на одной и той же территории - вот это называется перевыпасом и приводит к деградации пастбищ и к потере биоразнообразия», - констатирует он.

Охотник рассказывает, что недавно в Урмарале задержал четырех рыбаков, выловивших 103 форели. «Ну они же их не съедят! Явно - это не рыбаки, это заготовители. Природе мешает элементарная человеческая жадность», - уверен Мазер.