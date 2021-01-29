Урал - территория исчезновения

Плотины на реке - не единственная проблема

- В целом, деятельность водохранилищ не преследует цели сохранения экосистемы реки. Многие водоемы, построенные в верхней и средней части бассейна, используются неэффективно. Их надо пересматривать, - считает Александр Чибилев.

Так действительно ли плотины и водохранилища влияют на снижение уровня воды в реке? В настоящее время именно строительство водохранилищ в русле Урала и его притоках многие называют одной из причин обмеления реки. По данным академика Чибилева, снижение уровня воды в реке начало наблюдаться еще в 70-х годах 20 века. Именно в этот период в верхнем течении реки Урал начинается строительство гидроэлектростанций и, соответственно, крупных водохранилищ. Сегодня в бассейне Урала, кроме Ириклинского, насчитывается 12 крупных водохранилищ, каждое из которых объемом не менее 10 млн кубических метров воды.

- Созданная межгосударственная комиссия по проблемам трансграничных рек своей целью ставит сохранение реки, но как сохранить ее, если мы строим водохранилища в той же Башкирии, где формируется сток? Волги уже не существует, вместо неё – каскад водохранилищ. Верхний плёс Урала на одну треть зарегулирован. Долгие годы главным преимуществом Урала перед всеми реками южного склона европейской равнины (Дон, Днепр, Днестр, Волга) было отсутствие водохранилищ и плотин в нижнем и среднем течении.

Среди различных проектов по спасению реки Урал часто предлагается выделить деньги на углубление дна Урала. Ученые принципиально не согласны с таким предложением и называют углубление дна реки авантюрой.