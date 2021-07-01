Три века староверов Уральска

В Уральском приходе христиан-староверов – всего 50 прихожан. Здание их храма давно не знало ремонта, а его настоятель Константин – первый за сотню лет священник, назначенный служить здесь - не может не переживать, что будет с общиной дальше. Староверы редко принимают у себя чужаков, Vласть рассказывает об их жизни в Уральске.
Как староверы оказались в Уральске
Уральский приход староверов имеет трехвековую историю, начавшуюся тогда, когда Уральск еще назывался Яикским городком. Большая часть казаков, основавших город, исповедовала христианство старого обряда и не подчинилась реформам. Ввиду отдаленности города от столицы империи - Санкт-Петербурга, лишь к части староверов была применена ссылка, большая же часть осталась верна своим традициям.
Сам термин «старообрядцы» был введен российской императрицей Екатериной II для обозначения христиан, которые не приняли церковную реформу XVII века, проводимую императором Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Среди старообрядцев этот термин считается искусственным, сами себя они называют древлеправославными. Словосочетание же «традиционное православное христианство», употребляемое в отношении церкви нового обряда – они считают подменой понятий, и уверяют, что это именно они хранители и главное, блюстители традиционного православного христианства.
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы находится в историческом центре Уральска. На фоне обветшалых домов барачного типа, дореволюционной постройки, его выделяют только восьмиконечные кресты на крыше – староверы почитают именно такие кресты. Здание снаружи выглядит старым, а внутри оно чистое и ухоженное. Обстановка здесь отличается от привычных церквей нового обряда: никаких излишеств, роскоши и золота. Все обставлено старинными иконами, лампадами и религиозными книгами.
В храме идет утренняя воскресная служба, но прихожан нет – из-за пандемии коронавируса местные власти запретили массовые религиозные служения. Вместо прихожан – пять веселых малышей – дети местного священника. Все они – в непривычное для современных детей одежде - девочки в белых платках и длинных сарафанах, а мальчик - в длинном черном одеянии.
В храме служит отец Константин (Гаранин). Он прибыл в Уральск из российского Оренбурга в 2012 году. Константин – первый за 100 лет священник уральского староверческого прихода, до него сюда приезжали совершать таинства священники из других городов.
Из храма в дом культуры
Священник рассказывает, что его предки были староверами – беспоповцами, а сам он пришел к вере в 20 лет, «когда пришел в церковь купить крест».
«Священник сказал мне, что сам крест меня не поменяет, если я не приму решения изменить в корне свою жизнь. Эти слова меня тронули и я остался. В Оренбурге я стал изучать религию и спустя девять лет, по воле Божией, отправился в Уральск, чтобы служить здесь настоятелем Храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы», - рассказывает он.
Храм в Уральске был построен в 1888 году на месте деревянной церкви, которая сгорела.
«Храм строили в то время, когда строить его еще было нельзя из-за гонений. Когда о том, что построили храм узнали власти, они опечатали его и не давали здесь молиться. Только потом, в 1905 году, когда император Николай II подписал указ "Об укреплении начал веротерпимости", в церкви разрешили молиться. Это было относительно спокойное время», - говорит священник.
В советское время храм у уральских старообрядцев отобрали. Здание отдали связистам, в военное время здесь была база «Сокол», а позднее в здании был Дом культуры.
«Это было очень печально для верующих, ведь здесь крутили кино, устраивали дискотеки, в общем, творили всякие непотребства. Когда здесь был клуб, церковь лишилась настенных фресок. В 1995 году, в годы независимого Казахстана, по просьбам старообрядцев, церковь возвратили верующим», - рассказывает Константин.
В храме хранятся нетленные мощи единственного уральского святого - епископа Уральского и Оренбургского Арсения.
«Этот человек был известен не только своей примерной и смиреной жизнью, но и тем, что многое сделал для сохранения нашей общины в Уральске. Епископ Арсений был богословом-самоучкой, он написал не один научный богословский труд. В 2008 году к 100-летию смерти митрополит Московский Старообрядческой церкви, владыка Корнилий приехал в Уральск. Тогда в присутствие делегатов был вскрыт склеп Арсения, его останки были нетленны – это свидетельствует о святости земной жизни человека. Уральский святой Арсений был канонизирован и его мощи находятся при нашем храме», - говорит священник.
Полсотни прихожан
На протяжении ста лет уральский приход староверов был без священника.
«Поскольку в Советское время наш храм забрали, собирались во дворе частного дома. Людей было настолько много, что не помещались даже во дворе дома. Во время приезда священник крестил детей, венчал и совершал службу. Со временем многие староверы уехали в Россию, сейчас в приходе официально 50 человек, но на службу приходят человек 15. Остальные бывают лишь по большим праздникам, сейчас такое время сложное, людям приходится трудиться и по выходным, чтобы обеспечить свою семью», - говорит Константин.
Он отмечает, что в обычной жизни «староверы не такие, какими их принято показывать в телевизионных репортажах».
«Многие представляют нас эдакими отшельниками, которые отказались от всех благ цивилизации. Но это не так, мы никогда не были против использования благ цивилизации. Единственное, мы верим, что прогресс не должен порабощать человека. К примеру, мы пользуемся интернетом, но для благих целей - рассказываем о жизни церкви. "Зависать" часами в интернете, смотря видеоролики - это уже грех. Тем не менее, если кто-то из нас принимает решение отказываться от цивизилации во имя Господне, то мы не считаем это чем-то удивительным. Для нас это лишь означает, что человек так любит Бога, что ради этого готов чем-то жертвовать. Но, в большинстве своем, наши прихожане живут обычной жизнью», - отмечает он.
В храм приходят и представители церкви нового обряда, им разрешено посещать службы: «Единственное, мы ограничиваем их в совершении явных молитвенных ритуалов, просим их не креститься тремя пальцами и не прикладываться к иконам. Нежелательно целовать наши иконы, потому что мы не знаем, вдруг этот человек курит или вдруг он находится в состоянии телесной нечистоты».
«Пару раз у нас случались небольшие конфликты, когда я попросил одного мужчину прекратить креститься трехперстно, он мне ответил, что "сам научит меня как правильно креститься". Потом говорит: " А может у вас, не почитают Серафима Саровского и Матронушку?". Я ответил, что у нас нет таких святых, тогда мужчина ушел, заявив, что ему у нас нечего делать», - рассказывает Константин.
Что дальше?
Священник отмечает, что с каждым годом староверов становится все меньше.
«Наш приход состоит по большей части из женщин преклонного возраста, есть пара семей с детьми. И дело тут не только в том, что прихожане переехали, нет, людям стало тяжело хранить веру. Вот эти бабушки приходят в храм, потому что в свое время их к этому приучили их родители, их бабушки и дедушки. Раньше хранить веру помогал сам жизненный уклад. Сейчас же пришло такое время, когда люди слишком заняты самообеспечением, и на главное – на молитвы Богу и посещение храма - у них остается мало времени», - говорит Константин.
Содержать приход общине сложно. «За отопление только платим 50 000 тенге в месяц, а еще есть свет, вода и другие нужды. Людей у нас мало, но все строго платят десятину – 10% от общего дохода, иначе мы просто не выживем. Поскольку у нас, в основном, пенсионерки, деньги получаются небольшие. Никаких постоянных спонсоров у нас нет, но единовременно, конечно, помогают. Вообще, я считаю, Бог нас бережет и заботиться. Иной раз думаешь – ну все, денег нет от слова «совсем», как оплатить за коммунальные услуги? И тут, откуда ни возьмись, деньги появляются», - замечает он.
Храм старообрядцев – памятник культуры и искусства конца XIX столетия. Настоятель говорит, что акимат «присылает регулярные постановления о необходимости относиться к храму соответствующе». Но само здание давно нуждается в ремонте, оно сильно обветшало, последний раз косметический ремонт делали внутри в 2008 году.
«На этот счет у нас большие переживания, но я верю, что здание еще сможет послужить нам. Задумывался ли я когда-нибудь о том, что приход исчезнет? – Да, конечно задумывался и это вполне может произойти. Но пока в храм будет приходить хотя бы один человек, я буду служить свою службу», - говорит Константин.