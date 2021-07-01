Три века староверов Уральска

Из храма в дом культуры

Священник рассказывает, что его предки были староверами – беспоповцами, а сам он пришел к вере в 20 лет, «когда пришел в церковь купить крест».

«Священник сказал мне, что сам крест меня не поменяет, если я не приму решения изменить в корне свою жизнь. Эти слова меня тронули и я остался. В Оренбурге я стал изучать религию и спустя девять лет, по воле Божией, отправился в Уральск, чтобы служить здесь настоятелем Храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы», - рассказывает он.

Храм в Уральске был построен в 1888 году на месте деревянной церкви, которая сгорела.

«Храм строили в то время, когда строить его еще было нельзя из-за гонений. Когда о том, что построили храм узнали власти, они опечатали его и не давали здесь молиться. Только потом, в 1905 году, когда император Николай II подписал указ "Об укреплении начал веротерпимости", в церкви разрешили молиться. Это было относительно спокойное время», - говорит священник.

В советское время храм у уральских старообрядцев отобрали. Здание отдали связистам, в военное время здесь была база «Сокол», а позднее в здании был Дом культуры.

«Это было очень печально для верующих, ведь здесь крутили кино, устраивали дискотеки, в общем, творили всякие непотребства. Когда здесь был клуб, церковь лишилась настенных фресок. В 1995 году, в годы независимого Казахстана, по просьбам старообрядцев, церковь возвратили верующим», - рассказывает Константин.