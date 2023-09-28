Спальное место в большом городе

Кинаят подумывает о том, как сделать бизнес более прибыльным, например, поднять стоимость проживания:

«Здесь людей социально незащищенными не назовешь, но, с другой стороны, человек, приехавший на заработки и отсылающий деньги в регионы… Мы можем поднять цену от 2 тысяч до 4 тысяч и поставить отдельную плату за стиралку или душ, мы, как хозяева хотим зарабатывать больше, это выгоднее, но я чувствую социальную ответственность», – объясняет Кинаят.

Администраторка хостела Татьяна работает здесь уже второй год. Она вспоминает, что сидела без работы, а затем увидела объявление о вакансии.

«Мне сделали операцию на глаз, сидела дома. Тогда мне до пенсии было пять лет, а теперь – семь с половиной. Они решили, что я дотяну. Никогда в этой сфере не работала, хотя я в молодости поступала в Харьковский техникум зеленого строительства, там готовили администраторов гостиницы и мне это нравилось. Но это уже давно было», – говорит Татьяна.

До этого она проработала 28 лет на двух нефтебазах Астаны. Когда здоровье ухудшилось, устроилась на заправку, была старшим оператором, начальником смены.

«С нефтепродуктами всё здоровье оставила там. Я оформляла документы, 96 вагонов маленьких заливаем и по колхозам их раскидываем по всему Казахстану. 20 лет в бензине и дизтопливе, сам знаешь, и вот сахарный диабет в итоге. Ну а что сделаешь?!» – смеется Татьяна.



По её словам, единственная сложность в работе в хостеле – это не пускать пьяных. В таких случаях иногда приходится вызывать охрану. «Стараешься отказать, но они же не уйдут сразу, он погуляет, а потом же еще раз попытается зайти. Им же нужно куда-то идти. Ладно, если летом, найдут где переночевать, а зимой с этим проблемы».

Несмотря на редкие конфликты, Татьяна признается, что ей очень нравится здесь работать из-за коллектива и общения с людьми. «Я действительно счастливый человек. Раньше встаешь с мыслью: «Ой, на работу…», а сейчас у меня нет такого. Мне хоть и скоро на пенсию, а я хочу идти на работу. Сутки отработала и два дня отдыха. Я поняла, что это мое».

Особенно ей нравится общаться с теми, кто живет здесь давно и видеть прогресс в их жизни: «Одно время здесь были детдомовские мальчишки. Сейчас уже окрепли в материальном плане, где-то получше место нашли, но все равно иногда приходят сюда».