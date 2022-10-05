Спастись от повестки

21 сентября президент Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации, хотя на войну начали забирать всех мужчин призывного возраста, в том числе не служивших, и даже стариков. За две недели в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян. Некоторые из них приняли решение о переезде за несколько часов, некоторые оставили семьи, некоторые провели на границе с Казахстаном несколько суток в очереди. Им сложно, потому что российские власти забрали у них остатки выбора.

Мы не можем обесценивать их страх, но и не должны забывать про свой, плотно укоренившийся в нашей памяти. Колонизация, политические репрессии, ашаршылық – лишь малая часть исторических событий, через которые Казахстану пришлось пройти под влиянием России. И эти события не забудутся, тем более во времена, когда вина и ответственность за них перекладываются на самих казахстанцев.

Будет ли Россия так же открыта и радушна к казахстанцам в случае, если в нашей стране случится нечто разрушительное? Будут ли россияне кормить, поить и находить бесплатные ночлеги для беженцев, как это делают казахстанские волонтеры?

Готовы ли они принимать казахстанскую культуру прямо сейчас?

Все эти годы жители Центральной Азии сталкивались с ксенофобией в России. Всерьез не воспринимали никого, оценивая лишь по внешности и корочке паспорта. Возможно, для большинства россиян мы на всю жизнь так и останемся трудовыми мигрантами из малоразвитых стран, которые никогда не смогут отстроить города, похожие на Москву. И все же граница между Россией и Казахстаном все еще открыта, а казахстанцы все еще спасают людей от ухода на войну.

Не стоит забывать, что «уничтожать нацистов в Украине и освобождать российские территории» отправился не лично Путин, а часть граждан России. Многие из них сделали этот выбор не самостоятельно. Но есть и люди, которые наверняка верят в то, что они убивают людей и разрушают города ради чистого неба над головой. Но войны ради мира не бывает, и в Казахстане об этом знают.

От чего россияне бегут на самом деле – от страха убивать или от страха умереть? Поддерживают ли они так называемую «спецоперацию», которая только по неполным данным ООН уже унесла жизни почти 6 тысяч мирных жителей Украины? Будут ли приехавшие благодарны жителям Казахстана за гостеприимство, не только в моменте, но и в будущем?

Мы вряд ли сможем найти честные ответы на эти вопросы, и ясно сейчас только одно – нам придется научиться жить рядом с гражданами страны, которая развязала страшную и преступную войну.