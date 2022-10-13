Иллюзия всенародной поддержки

Поспешно созданная в поддержку Токаева «Народная коалиция», как подчеркнул сам президент, «охватывает все социальные слои». Более пристальный взгляд, тем не менее, выявляет, что это объединение на самом деле представляет актуальные интересы лишь некоторых из них.

За время президентства Токаева ни одна из партий, создаваемых гражданскими активистами, так и не завершила процесс регистрации.

Партии, объединившиеся в поддержку нынешнего президента, давно играют роль псевдооппонентов в парламенте, по большому счёту практически не высказывая самостоятельных и независимых инициатив. Однако если до этого они выдвигали на выборах не слишком конкурентных кандидатов, теперь же их роль - в «сплочении» вокруг действующего президента, что высвечивает уже открыто более авторитарный характер складывающейся системы.

Полного перечня «более 30 республиканских общественных объединений», вошедших в собранную за день коалицию, до сих пор не опубликовано. Вместо конкретики и прозрачности взгляду сомневающегося избирателя предлагаются фотоотчеты с форума «Народной коалиции», где в одном помещении собрались тысячи человек – их лиц даже не рассмотреть в удаляющихся в перспективу рядах.

Одно из объединений, непосредственно подавших документы о выдвижении Токаева в ЦИК, – РОО «QAZAQSTAN TEAM» – изначально создавалось при партии «Нур Отан» как часть штаба поддержки Токаева на выборах в 2019 году. До нынешних выборов о его активности было мало что известно.

Вкупе со звучащими от партийных лидеров призывами «не только хвалить, а гордиться» Токаевым, такие тенденции – скорее шаг в сторону построения нового культа личности, а также – прогрессирующей равноудаленности президента не «от всех политических партий», а от действительных настроений казахстанского общества.

После имитационных парламентских выборов 2021 года и легитимации единоличных решений президента через проведение «референдума», нынешняя предвыборная стратегия Токаева продолжает все симуляционные приемы, использованные им в последние три года построения иллюзий о «Новом Казахстане».