Терпеть и ждать

1 сентября, во время своего послания народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости криминализации бытового насилия. Оно было декриминализировано в 2017 году, когда статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» перевели из Уголовного кодекса в Административный. Именно эти нормы чаще всего использовались для расследования фактов домашнего насилия.

После заявлений Токаева с конкретикой выступило МВД: оно предложило увеличить срок административного ареста для обвиняемых в домашнем насилии с 5 до 25 суток, заменить наказание в виде «предупреждения» на общественные работы и ужесточить требования к примирению сторон в суде. «Ужесточение» наказания, таким образом, оказалось значительно мягче, чем могло быть и продолжило логику «мягкой борьбы» с домашним насилием, которая применяется в Казахстане уже много лет.

В 2020 году группа активистов – антиваксеров и сторонников консервативных взглядов – добилась приостановки работы над законопроектом «О противодействии семейно-бытовому насилию». Они посчитали, что возможность защитить женщин и детей от агрессоров – это разрушение семейных ценностей. А государство под давлением с этим согласилось.

Женщина, которая подвергается домашнему насилию, живет в постоянном стрессе. К тому же часто пострадавшие находятся в финансовой зависимости от своего партнера, воспитывают одного или нескольких детей, стыдятся уйти из дома, потому что не могут обратиться за помощью к друзьям и родственникам. Пойдет ли человек, находящийся в подобных условиях, в полицию, зная, что обидчик все равно вернется в дом спустя время? А вернется он с еще большей злостью, потому что проведет как минимум 5 суток в СИЗО, либо будет убирать улицы. Ведь избивать свою партнерку и детей не так стыдно, как нести за это наказание. И это мировоззрение не изменится, потому что никакой работы с ним не проводилось.

В реальности большинство женщин никогда не напишут заявление на своего партнера, а та малая часть обратившихся в полицию женщин с большей вероятностью либо заберет заявление спустя несколько дней, либо примирится в суде. И снова вернется в дом, где ее будут медленно уничтожать, как физически, так и психологически.

Пойти пострадавшим некуда – в Казахстане функционируют только 57 кризисных центров, а в некоторых областях таких приютов нет вообще. А общество в случившемся, скорее всего, обвинит женщину, потому что она сама спровоцировала – плохо воспитала ребенка, плохо помыла полы или плохо убралась.

Поэтому женщина и ее дети вынуждены терпеть. И ждать, когда власти страны действительно ужесточат наказание за домашнее насилие, а не в очередной раз сделают вид, что ужесточают наказание.