Мнения / Точка зрения
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28 октября 2022
Владислав Сон, фото Дулата Есназара

Большие проекты «Нового» Казахстана

Может ли государство браться за строительство АЭС без реальных политических реформ?

Большие проекты «Нового» Казахстана

Реализация больших проектов в Казахстане нередко сопровождалась коррупционными скандалами и общественными потрясениями. Яркие примеры из этой серии – выставка EXPO и строительство ЛРТ в Астане, на которые были выделены миллиарды бюджетных средств. В этом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередной раз заявил о необходимости строительства в стране АЭС и сейчас правительство ведет активную подготовительную работу. Стоит ли начинать подобные проекты, учитывая предыдущий опыт и не меняющуюся политическую систему страны?

Решения по подобного рода проектам в Казахстане обычно принимаются без широкого обсуждения их целесообразности с общественностью, и строительство АЭС не стало исключением.

В 2019 году, став президентом, Токаев говорил, что тема строительства АЭС в Казахстане закрыта на время, но год назад он же начал ее будировать снова. Действительно Казахстан не раз сталкивался с проблемами электроснабжения – осенью прошлого года были перебои в нескольких регионах страны, а в конце января наблюдалось масштабное отключение электричества в трех странах Центральной Азии, включая Казахстан.

На фоне этих событий заявление президента кажется логичным, но не предполагает ответы на множество технических, а порой и жизненно важных вопросов. Какой объем электроэнергии необходим стране для полноценного обеспечения населения и экономики? Изучены ли другие менее рискованные альтернативы, которые могут справиться с нехваткой? Почему выбор сделан именно в пользу АЭС и нужна ли она вообще? Сможет ли страна позволить себе такой проект и откуда будет идти финансирование? Как будет осуществлен контроль над освоением бюджета? По каким критериям происходит выбор компаний и стран-строителей? Каким образом рассматривают место строительства? Как будут обеспечиваться необходимые кадры и безопасность работы станции? Какие есть угрозы и как они будут предотвращены?

Пока что на часть этих вопросов мы получаем очень посредственные ответы, но их повсеместного обсуждения с независимыми экспертами и гражданским обществом нет. Государство лишь говорит о диалоге, но не ведет его, продолжая принимать решения кулуарно.

Можем ли мы доверить ему такой большой проект в отсутствие полной прозрачности и возможности общественности влиять на процесс? Ответ очевиден. Решение по строительству АЭС должно быть принято со всесторонним участием всех акторов и рассмотрением всевозможных рисков и угроз, так как малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям, и история показывает это.

Сделать это невозможно в существующей политической системе, где нет честных выборов президента и парламента, которые бы представляли интересы общества, нет механизма сдержек и противовесов, инклюзивных институтов, гарантии свободы слова.

Мирный атом, возможно, и поможет нам решить проблемы с нехваткой энергоснабжения, но перед реализацией такого масштабного и рискованного проекта Казахстан должен пройти через реальные политические реформы.

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