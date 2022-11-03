Вечное сияние чистого разума

Это звучит фантастически для Казахстана XXI века. Когда у нас меняется градоначальник, то происходит полное обнуление всего: вместе с сотрудниками покидают акимат и все его большие и малые проекты.

Так, после снятия Бауыржана Байбека в Алматы закончилось развитие БРТ, встали на стоп легкорельсовый трамвай и программа Vision Zero, стали возвращаться заборы, комки и рекламный визуальный мусор. Бакытжан Сагинтаев сделал ставку на увеличение количества автомобилей. На удивление следующий после него аким Ерболат Досаев решил и дальше радовать автомобилистов — уже в случае с БРТ. При этом новый аким продолжает тормозить строительство трамвая. Городу, в котором живут больше двух миллионов человек, нужнее новые бордюры, концерты и цветы. Если нет хлеба, ешьте пирожные, если нет личного автомобиля, ходите пешком.

Новым акимом Алматы стал бизнесмен, богатый человек из списка Форбс. Быть акимом в Казахстане — это не должность, это вассальное право, тебе не нужно делать что-то для людей, они тебя не выбирали и ты им ничего не должен. Никто не спросил и не спросит с Сагинтаева, почему в Алматы никак не решалась проблема с общественным транспортом и смогом, как никто не спросит с Досаева, потому что сделать это может только один человек, которому важно только чтобы выборы прошли как надо, а редкие митинги не распространялись за пределы тех нескольких пятачков, которые определил маслихат (читай - власти). И то, при условии, что на этом пятачке в день митинга не проходит сельскохозяйственная ярмарка.

Президент Касым-Жомарт Токаев, как и до него Нурсултан Назарбаев, каждый год говорит о том, что нужно решать проблему смога в Алматы, принимаются дорожные карты, говорится о развитии города, обозначаются условные даты. И все понимают, что они ничего не значат. Через 3-4 года акима снимут, он заступит на новую должность и забудет про Алматы как про страшный сон. Мы по-прежнему будем видеть, чем дышим, страдать от аллергии, сжигать в печках мусор, стоять в пробках и пытаться втиснуться в автобус. И если так в самом большом, денежном городе, то что в других?

Как сделать так, чтобы инфраструктурные проекты, на которые уходит не 3-4 года, а порой десятилетия, не тонули в этой бюрократической машине, не отменялись с каждым новым акимом? Можно предположить, что поможет выборность градоначальника, но это в случае, если в Новом Казахстане будут новые, а не старые выборы. В выборы же упирается и маслихат, который сейчас не слышно и не видно, а ведь он должен стоять на страже интересов города и горожан, если аким не может.

Но знаем ли мы имена этих 38 человек, которые должны думать о двухмиллионном городе, его будущем, уметь противостоять акиму, не подписывать всё, что им приносят из приемной акимата, задавать вопросы, проверять цифры? Есть ли такие люди в принципе? Или это такая же утопия, как чистый воздух и новый трамвай?