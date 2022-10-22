Автомобиль опять победил автобус

Я думаю, что он услышит мнение экспертного сообщества. Я не уверен, что он советовался со специалистами, специалисты такого бы не посоветовали. Или же у него специалисты не особо понимают, что такое приоритет общественного транспорта и почему его важно обеспечивать.

БРТ подразумевал под собой создание депо для автобусов большой вместительности, т.е. этих длинных гармошек. Он должен был проходить практически по диагонали с юго-запада на северо-восток города, но этого не происходит. То есть, в существующих условиях то, как сделан БРТ, он может работать и на 100%, но есть возможности для улучшения работы общественного транспорта. Например, остановки сделать побольше.

Но в любом случае БРТ перевозит больше людей, чем метро. При этом стоимость системы намного ниже. К сожалению, есть проблема в стандартах. У нас поменяли стандарт, из-за него, без изменения стандартов, невозможно продолжение строительства. Стандарт отредактировали позже, чем началось строительство БРТ.

Проблема в том, что у нас нет министерства транспорта. У нас есть министерство индустрии и инфраструктурного развития, в котором есть небольшой подкомитет по транспорту. Естественно, там никто не заморачивается насчет проблем общественного транспорта.

Если смотреть на уровне города, должен быть нормальный сильный акимат, в котором есть нормальный комитет по транспорту и который понимает как работает общественный транспорт. Проблема в том, что в самом акимате надолго не задерживаются специалисты, которые разбираются в ОТ и т.д. Там просто некому за счет собственной инициативы продвигать развитие общественного транспорта, и это самая большая проблема. Когда нет специалистов, тогда нет готовности к развитию. Плюс ко всему сам акимат никак институционально не привлекает к работе на постоянной основе каких-то независимых экспертов, это наоборот, зачастую происходит из запроса самих экспертов, а не из запроса акимата.

Если взять общую картину, то необходимо, чтобы жители были заинтересованы, чтобы было хотя бы 100-200 активных человек, которые, грубо говоря, будут бомбардировать акимат своими письмами, запросами и требованиями. А в случае неисполнения этих требований в юридическом порядке доказывать их необходимость и заставлять работать в этом направлении. Раз мы уже достигли такой критической точки, когда действия акимата, во-первых, противоречат безопасности дорожного движения, а во-вторых, общенациональной политике по снижению углеродного следа, где прописано, что мы должны развивать немоторизованные виды транспорта и ОТ для передвижения на разные расстояния. В городе всегда должна быть активная часть общества, не пара десятков человек, а несколько сотен.