Чем опасны вирусные гепатиты А, В и С?

У меня недавно был подобный случай. Пришла на прием женщина с хроническим гепатитом В, он у нее уже около 15 лет. Она живет с мужем и сыном. Так как форма хроническая, расследование по близким контактам должно было проводиться в самом начале, поэтому я просто спросила — вакцинированы ли близкие и как давно проверялись. Оказалось, что лет шесть назад все были вакцинированы. Через три месяца она приходит повторно с сыном, который сдал анализы в университет, и у него обнаружили гепатит В. Несмотря на то, что он вакцинирован, прививка его не защитила. Если бы его вовремя проверили — лет 6 назад — на наличие антител, тогда его можно было бы защитить от гепатита В. Бывают такие неприятные и обидные ситуации, ведь вакцина-то есть и ее можно повторно использовать.

Учитывая, что хронические гепатиты В и С чаще всего протекают бессимптомно, было бы хорошо, если бы каждый человек, а не только группы риска, ежегодно проходил обследование на гепатиты В и С. Потому что мы все ходим в салоны красоты или стоматологии и не всегда знаем наверняка, как там обрабатываются инструменты.

Я всегда своих пациентов с хроническими гепатитами прошу: если они идут в стоматологию, к косметологу, если они ходят на маникюр или педикюр, всегда сообщать своему доктору или мастеру о диагнозе. Потому что мы не можем позволить себе надеяться на порядочность человека, особенно, если это какой-то частник, что он будет правильно стерилизовать инструменты. А если они не будут правильно простерилизованы, то он заразит этими инструментами следующего клиента или пациента».

Наш следующий герой так и заразился в детстве гепатитом В. Правда, в его случае это была еще и медицинская халатность.

Андрей (имя изменено), 37 лет: «Видимо, у кого-то из детей был гепатит, и через шприц передали другим»

Заболел я примерно в 10-11 лет, тогда я учился в младших классах в маленьком городке в Южно-Казахстанской области. К нам на урок пришли медицинские работники — то ли из СЭС, то ли из поликлиники — и проводили какие-то плановые мероприятия. Насколько помню, брали анализы, в общем, что-то делали с кровью. Пришла медсестра, которая в целях экономии брала одной иглой забор крови. Просто протирала шприц спиртом и приглашала следующего. И когда она брала у меня кровь, то было какое-то неприятное предчувствие. У меня в семье немало медиков, и я понимал, что шприц должен быть одноразовым. Но что мог сделать маленький ребенок, когда пришли люди в белых халатах, — просто выполнять, что требуется.

Неприятные ощущения вроде забылись, но через несколько дней, когда был в школе, у меня адски заболела голова. Затем поднялась температура: помню, что сидел на уроке и плакал от боли. Меня отпустили домой, и температура к тому времени была уже под 40 градусов, а потом пошла моча коричневого цвета. Когда родители это увидели, то поняли, что это не простуда, а что-то серьезное. Потом была больница, диагноз — гепатит В. Из нашего класса в инфекционку поступило сразу несколько человек, было понятно, что это — массовое заражение. Видимо, у кого-то из детей был гепатит, и через шприц его передали другим. Не знаю, было ли какое-либо расследование, какие меры они потом принимали, но, скорее всего, нет. Это были лихие 90-е — период с 93 по 96 год.

Я помню время в больнице, в которой провел около двух месяцев, — это были яркие впечатления. Досуг мы коротали за играми, учились из капельниц делать чертиков, игрушки какие-то. После выписки мне прописали строжайшую диету, и первые полгода-год я ее усиленно соблюдал — ничего, кроме бульонов, не ел. Это далось очень тяжело, потому как моя мама вкусно готовит. Постоянно хотелось есть все те блюда, что она делала для других членов семьи, но было нельзя. Помню, как возмущался: «Опять этот бульон! Опять этот рис!». Но я благодарен маме, благодаря этой диете моя печень более-менее восстановилась. Правда, когда я стал старше, я сошел с диеты и больше ее не придерживался.