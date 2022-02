Тоқаевтың офшор құпиялары

Тоқаевтардың құпиясы Еуропамен ғана шектелмейді. Пандора мұрағатының, яғни халықаралық зерттеуші журналистер консорциумы OCCRP-пен бөліскен оффшор компанияларды қолдауға қызмет көрсететін фирмалардың құжаттары арқасында журналистер олардың ізін Британ Виргин аралдарына дейін зерттей алды. Бұл көбіне байлар активтерін құпия сақтау үшін қолданатын жер.

Тоқаевтардың Credit Suisse-тегі есепшоты жабылғаннан кейін бір жыл өткенде, яғни 2012 жылы олар Британ Виргин аралдарында екі офшорлық компания құрды: Тоқаевтың бұрынғы әйеліне тиесілі Wishing Well Group Inc компаниясы және ұлы Тимурға тиесілі Wisdom Invest & Finance Inc компаниясы. Бұл фирмалардың жалғыз жария мәліметі – Ұлыбританиядағы Edelweiss Resources LLP компаниясына иелік етуі болған көрінеді. (Сонымен қатар, бұл деректер офшор компаниялардың әрқайсында швейцариялық банкте есепшоты болғанын көрсетеді).

Edelweiss тек қаржылық есепті қысқартылған нұсқада ұсынғандықтан, бұл компанияның қызметі туралы мәлімет аз. Бірақ компанияның 2014 жылы наурыздағы соңғы есеп беруі банкте 4 миллион доллар қолма-қол ақша мен сол жылы шамамен 1 миллион доллар инвестициясы болғанын көрсетеді.

Сол жылдың жазында Тоқаевтар өз инвестициясын одан әрі жасыру үшін тағы бір қадам жасады. Компанияларға қызмет көрсеткен кипрлік тіркеу агенті Британ Виргин аралдарындағы кеңсесінен Тоқаевтардың меншік құқығын жасыру үшін номинал акционерлерге немесе сенімді тұлғаларға ауыстыруды сұрады. Сұраныс хат Пандора мұрағаттарына жіберілген электрондық поштамен келді. Сол кездегі Тоқаевтардың үш компаниясы да жабылды.

Қазақстандық мемлекеттік қызметшілер заң бойынша декларациясын ашық дереккөзде жариялауға міндетті емес, осылайша Тоқаевтардың миллиондаған қаржысы қайдан шыққаны жұмбақ күйінде қалды. Тоқаевтың отбасы түсініктеме беру туралы сұраныс хатқа жауап бермеді.