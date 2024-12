Әскери жағдай, импичмент, саяси дағдарыс: Оңтүстік Кореяда не болып жатыр?

Президент пен парламент арасындағы текетірес қайдан шықты?

Кореяның бұрынғы бас прокуроры Юн Сок Ёль 2022 жылы президент сайлауында жеңіске жетті, ол қарсыласы Ли Джэ Мёнді 1 пайыздан аз дауыспен басып озды. Оның сайлауалды науқаны сыбайлас жемқорлықты, сондай-ақ өзінің алдындағы Мун Чжэ Иннің Солтүстік Кореяға қатысты жұмсақ саясатын сынға алуға арналды.

«Алдын ала соққы беру және оларға дайын екенімізді көрсету мүмкіндігін алғанда ғана соғыстың алдын алуға болады», — деді ол Солтүстік Кореяға деген қатқыл позициясын көрсетіп.

Юн президент атанғаннан кейін азаматтық белсенділер, кәсіподақтар мен бұқаралық ақпарат құралдарына бағытталған қысым мен қуғын-сүргін науқанын бастады. Оның қызметі тұсында полиция мен прокуратура бірнеше мәрте журналистердің үйі мен редакциясын тінтіп, оларды «жалған ақпарат таратты» деп айыптады. Күш құрылымдары кәсіподақтардың кеңсесіне де рейд жасап, олардың «солтүстік кореялық агенттермен» байланысын тексерді.

Ақпарат құралдары оның елді билеу стилін «прокурорлық диктатура» деп атады.

Президент «тоталитарлық коммунизм күштері әрдайым жалған үгіт-насихат арқылы демократияны жақтаушылар, құқық қорғаушылар немесе прогресшіл белсенділер кейпіне енеді» деп мәлімдеген. Ол Оңтүстік Кореядағы гендер теңдігі министрлігін таратуға да уәде берген.

Әйтсе де, биыл сәуір айындағы парламент сайлауында президент партиясы айтарлықтай жеңіліске ұшырады. Оппозиция мандаттың басым бөлігіне ие болып, бұл елдегі саяси дағдарыстың алғышартын көрсетті. Заң шығарушылар Юнның корпоративтік салықтарды қысқарту, зейнетақы жүйесін реформалау және жұмыс уақытына қойылған шектеулерді алып тастау әрекетіне кедергі келтіріп, оның ірі бизнеске қолдау бағдарламасына тосқауыл қойды.

Әскери жағдай президент рейтингі төмендеп, парламент үкімет ұсынған бюджетті қабылдамай, мемлекеттік аудитор мен бас прокурорға импичмент жариялау туралы шешім қабылдағаннан кейін бір аптадан соң енгізілді.

Мәтін The Korea Times, Reuters, Yonhap, Jacobin и The New York Times материалдарының негізінде жазылды