Расчеловечивание

Дней пять назад глубокой ночью под моими окнами пьяные молодые люди решили продолжить вечеринку на улице. Спящий город, готовившийся встречать первое утро рабочей недели, огласился совершенно безобразной, похабной матерной бранью. Я, определив в ночной тьме источник шума, набрал «102». И висел на телефоне минуты три. В четыре утра. Наконец там сняли трубку и я смог пожаловаться на нарушение тишины, оскорбляющую мой слух ругань, и поделиться своими опасениями, что пьянка может перерасти в драку. Мне 36 лет, я всю жизнь пишу, читаю и пренебрегаю спортом. Никогда не затевал драк, и всегда считал физическую расправу недопустимым методом. Я не знаю другого способа утихомирить трех пьяных двадцатилетних ребят, кроме звонка в полицию.

Прошло полтора часа. За это время ночь сменилась рассветом, стало видно этих троих, которые продолжали громко и мерзко выяснять отношения, а с меня спали остатки сна. За это время случилась и драка, - отвратительная, недостойная драка пьяных людей. За это время они допили все, что у них было, утомились и пошли спать. И без двадцати шесть зазвонил мой телефон. Полиция. Только получили сигнал. Готовы приехать, провести беседу.

Не надо. Уже не надо.

Даже за те три с половиной минуты, что я пытался до полиции дозвониться, мне в очередной раз стало понятно, что никто мне не поможет. Остается только терпеливо ждать, пока пьянчуги не утомятся, и надеяться, что они не угробят друг друга. За эти 210 секунд можно получить удар ножом в бедренную артерию и истечь кровью со скоростью литр в минуту.

Как случилось с олимпийцем Денисом Теном.