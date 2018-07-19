Мне удалось увидеться с Денисом лишь однажды – это было летом 2013 года, примерно за 7 месяцев до начала Олимпиады в Сочи.

Мы встретились в кафе и проговорили около часа — Денис рассказывал о том, как в Алматы не было ни одного катка и он тренировался в торговом центре «Рамстор» на Фурманова и ребята с «Баскин Робинс» постоянно угощали его мороженым. Теперь нет ни Рамстора, ни улицы Фурманова, ни Дениса…

Тренировки на льду торгового центра дали Денису главное: он не боялся зрителей, что часто происходит со спортсменами, которые привыкли тренироваться в закрытом пространстве. Потом занимался в ангаре за Дворцом спорта, где не было отопления. Нужно было развиваться дальше и мама повезла 10-летнего мальчика в Россию. Невозможно себе даже представить, каких усилий стоило его семье занятие сына фигурным катанием. Сам Денис рассказывал, что долго считал, что лед, тренеры, уроки – все это бесплатно.

С ним занимались Татьяна Тарасова, Елена Буянова, последние годы наставником Дениса был легендарный Фрэнк Кэрролл. Денис Тен — воспитанник двух сильнейших школ фигурного катания — российской (советской) и американской, он взял у них все самое лучшее. Фигурист с уникальным скольжением, собственным почерком, потрясающим артистизмом и бильманом — элементом, который делают единицы. Дениса полюбили сразу – не только за его талант, но и за человеческие качества. Он всегда был выше всех дрязг, которыми полон мир фигурного катания. Он учил нас любить этот невероятно тяжелый и красивый вид спорта – через свои выступления и победы, через шоу «Денис Тен и его друзья», для участия в котором в Алматы и Астану приезжали легендарные фигуристы.

В 2013 году Тену не хватило 1,3 балла, чтобы стать чемпионом мира – тогда он был феноменален и многие спортсмены выступили в его поддержку, заявив, что Дениса засудили. Интеллигентный, неизменно спокойный и вежливый Денис говорил, что счастлив серебру…

В тот год его обе программы были поставлены на музыку из фильма «Артист»:

Через год Денис завоевал бронзу на Олимпиаде в Сочи. Впервые казахстанский спортсмен достиг таких успехов в этом несвойственном стране виде спорта.

Потом были травмы и на последней Олимпиаде Денис не смог выступить в произвольной программе, но все всегда знали — он вернется, он справится с травмами, выучит новые прыжки, ему поставят прекрасные программы и он обязательно выйдет на лед. Он будет тренировать детей, у него появится свой каток, он будет развивать фигурное катание в Казахстане, он привезет в страну великих спортсменов и мы увидим настоящее чудо…

Денису предлагали выступать за другую страну, но он свой выбор сделал.

Он, этот 25-летний парень, прошел долгий и тяжелый путь, благодаря Денису сотни детей по всей стране встали на коньки. Мы еще не можем осознать его влияния, но однажды поймем, что Денис дал нам больше, чем первую медаль в фигурном катании, чем радость и гордость за страну. Он дал нам веру в то, что всего можно добиться, даже если в твоем городе единственный каток — в торговом центре.