SARS-CoV-2 очень хитер

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 привела к коллапсу системы здравоохранения Казахстана. Врачи, медсестры, чиновники, а главное пациенты - все мы часть этой системы. А поэтому, действие или бездействие всех нас влияет на то, чем закончится этот кризис. Я, как ученый-биолог, с тревогой слежу за тем, как принимаются жизненно важные решения. Вывод пока неутешительный - коммуникации между врачами и учеными на государственном уровне почти нет. Ситуацию отчасти спасают волонтерские инициативы, такие как @medsupportkz, но усилия разбиваются о волну фейков и предприимчивых продавцов фуфломицинов. Коммуникация во время эпидемии - это гиперсложная задача, и не только для Казахстана, возьмем хотя бы Трампа и хлорохин. Но именно у нас проблемы в коммуникации в сочетании с безрецептурным опустошением аптек, засилием БАДов и кустарных домашних инъекций всего, чего угодно, приводят к полной катастрофе.

Чем могут помочь ученые, не понаслышке знакомые с фундаментальной наукой? Да, мы не видим пациентов, мы не работаем в реанимации, но мы можем помочь своими навыками понимания и обработки научной информации. Во время эпидемии, когда информация меняется каждый день, это необходимо. На примере многих стран мы можем заметить, что в обсуждении клинического протокола участвуют и представители фундаментальной науки, например, ученые из института, где я проводила исследования во время PhD.

Цель написания этого текста - перевод на понятный язык того, что мы знаем об особенностях Ковид-19 на сегодняшний день, а также информация к размышлению для людей, которые по долгу службы принимают решения в этот непростой период.