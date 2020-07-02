Елена Хегай, врач: «Антибиотики не работают против вирусов»

Вот это наше, возможно, ближайшее будущее, и на самом деле оно страшное. Сейчас я призываю всех, и в том числе своих коллег, быть благоразумными. Мы должны думать о долгосрочной перспективе. Мы должны научиться доверять знаниям, полученным в медуниверситете, информации, доказанной уже много лет назад, которая постоянно подтверждается исследованиями. Мы всё это изучали в медицинском вузе, но получается, что на практике мы боимся этой информации доверять, доверять логике и здравому смыслу: антибиотики не работают против вирусов и не нужно их назначать с профилактической целью. Потому что мы делаем хуже, мы никак не помогаем организму. Я уже даже не говорю про побочные эффекты, про аллергические реакции, которые тоже встречаются очень часто, я говорю о том, что мы скоро будем просто терять друг друга, терять своих близких от банальных инфекций.

— Вы об этом писали, и другие врачи тоже, что в других странах есть специальный тест (прокальцитониновый) для определения перешла ли болезнь в бактериальную стадию и нужны ли антибиотики. Готовы ли мы подключать этот тест и назначать антибиотики осознанно? Что для этого нужно?

— В первую очередь нужно менять мышление. К сожалению, у нас проблема в том, что непопулярна доказательная медицина. Не только у нас, вообще на постсоветском пространстве. Все-таки этот железный занавес, который долгие годы нас окружал, не прошел без последствий. В умах он еще остался, это больше информационный занавес. Плюс еще у нас есть языковой барьер. В нашей профессиональной среде все-таки язык науки, язык медицины, инноваций – это английский. Имея языковой барьер, мы отстаем по знаниям, отстаем по инновационным технологиям. Прокальцитониновый тест, о котором я писала, в Европе и в остальном мире в рутинную практику пришел совсем недавно, несколько лет назад. Я видела этот аппарат на выставке медицинского оборудования во время конференции, и тогда это было что-то такое «вау», сейчас же это рутинная практика. В Европе в клиниках семейных врачей есть такой препарат, и он прекрасно делает экспресс-тест, ты буквально через несколько минут получаешь ответ, нужно ли пить антибиотик. У нас есть аналог, в принципе, мы тоже можем экспресс-тесты делать, но, к сожалению, это недоступно в каждой клинике, у каждого врача. В основном мы смотрим на лейкоциты, отправляем иногда на срочный общий анализ крови и смотрим лейкоформулу. Если там имеются характерные для бактериальный инфекции изменения, то тогда мы уже можем сказать что да, давайте здесь уже подключим антибиотик. Но, к сожалению, это широко не используется. Почему-то у нас больше в ходу эмпирическое назначение, то есть, методом научного тыка, просто давайте на всякий случай пропьем. Это, конечно же, недопустимо. Мы должны отходить от этой практики. В первую очередь нужно что-то менять в наших умах.

— Если человек чувствует себя плохо и подозревает у себя коронавирусную инфекцию, но не может сделать ПЦР-тест, стоит ли ему отправляться на рентген или КТ?

— Здесь тоже хочу сказать категорическое нет. Я понимаю всю степень тревожности, опасений, которые сейчас люди испытывают, но опираясь на уже накопленные данные, причем не только исследований, но и клинической практики зарубежных коллег, мы видим, что практически нет ни одной страны, которая может охватывать тестированием все население, ну может, за исключением Южной Кореи и Израиля. К сожалению, мы в такой же ситуации, как и многие другие страны, где не хватает мощностей тестирования. Здесь на первое место должна выходить оценка клинического состояния. Мы должны в первую очередь опираться на клиническую картину, потому что для коронавирусной инфекции она уже обрела свои черты. В частности, есть симптомы, которые нам позволяют заподозрить с большой степенью вероятности, что это коронавирус. В первую очередь мы должны всегда расспрашивать пациента о том, был ли контакт или не было контакта с зараженным. Конечно же, человек может этого не знать, но сейчас в международной практике подход такой: любое инфекционное заболевание, которое сопровождается симптомами простуды, потенциально расценивается как COVID 19, мы условно принимаем, что это коронавирусная инфекция. Тактика стандартная: пристальное динамическое наблюдение за симптомами и симптоматическое лечение в домашних условиях.

