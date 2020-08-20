Государство против женщин

Поводом для столь нетривиальной в чиновничьих рядах оценки стал инстаграм-аккаунт Гульбаршин Заировой, жены бывшего главы ФСМС. Сейчас аккаунта уже не существует, однако бережно сохраненные в сети скрины свидетельствуют: семья жила на широкую ногу и якобы каталась на 12 машинах. «Обычный пост разрушил карьеру госслужащего», — убеждены тысячи казахстанцев, а вместе с ними и Гульбану Умбетжанова, семейный психолог с 10-летним стажем.

Упомянутое мнение г-жа Умбетжанова озвучила во время недавнего прямого эфира, организованного Антикоррупционной службой. Специалистку пригласили дать интервью на чрезвычайно актуальную в свете скандала вокруг ФСМС тему: «О том как жены могут стать причиной совершения коррупционного преступления госслужащими» (стилистические и пунктуационные особенности авторов сохранены — V). 25-минутная беседа, приправленная роликами об особенностях взаимоотношений в семьях чиновников, вышла динамичной и насыщенной.

Психолог со знанием дела поведала зрителям о том, какое давление и стресс испытывают госслужащие, которые не могут похвастаться высокими зарплатами. Придя домой, они «попадают в водоворот “хочу”, “надо”, “должен”, “обязан”», говорит Умбетжанова. Не в силах сопротивляться эти несчастные уступают натиску жён и начинают «делать “левые”». Праведная супруга должна, по Умбетжановой, решительно отреагировать на это: «Стоп, прекращай! Мне не нужны твои деньги. Мне не нужны твои подарки, купленные за такие средства. Мне нужен любимый муж рядом, а не за решеткой».

Что делать, если риторические приемы не окажут нужного воздействия, психолог не сказала, но выразила готовность оказать «бесплатную психологическую помощь жёнам госслужащих». Воспользуется ли предложением Гульбаршин Заирова, мы едва ли когда-нибудь узнаем, но одно ясно: супруга Айбатыра Жумагулова многим запомнится не своей телевизионной карьерой, а фатальной ролью, которую она — как утверждается — сыграла в жизни своего мужа.