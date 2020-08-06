В МВД отмечают рост бытового насилия в Казахстане за время пандемии на 21%

В Казахстане за время пандемии коронавирусной инфекции на 21% выросло количество семейно-бытовых преступлений, сообщил на брифинге в четверг начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов. С начала карантина свыше 8 тыс. человек были привлечены к административной ответственности, половину нарушителей подвергли административному аресту.

«В текущем году в связи с распространением пандемии COVID-19 во всем мире наблюдается ухудшение ситуации с бытовым насилием. К сожалению, эта проблема коснулась и нашей страны - наблюдается рост семейно-бытовых преступлений на 21%. В период самоизоляции к административной ответственности за противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений привлечено свыше 8 тыс. нарушителей, из которых почти половина привлечена к административному аресту», - сообщил Оспанов.

Он также отметил, что во время карантина все вызовы по фактам бытового насилия обрабатывались на 100%, а в случае необходимости жертвы помещались в кризисные центры.

С начала года к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений было привлечено свыше 13 тыс. правонарушителей. За причинение легкого вреда здоровью - 6,5 тыс. человек, за нанесение побоев - 3,5 тыс. человек, за нарушение защитного предписания - более 2 тыс. человек. Полицией были разработаны новые методы контроля по профилактике бытового насилия, с помощью которых подучетные лица и лица, склонные к совершению бытового насилия, проверяются дистанционно через видеозвонки. Так, по словам Оспанова, можно оперативно осуществлять контроль за возможными правонарушителями, а также оценивать ситуацию в семье.

Сегодня в Казахстане функционирует 41 кризисный центр, в 29 из них есть приюты, где оказывается помощь пострадавшим лицам, а в некоторых регионах и самим правонарушителям. В этом году в кризисные центры были направлены более 500 жертв бытового насилия.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ужесточить наказание за бытовое и сексуальное насилие.