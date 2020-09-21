Что не так с вакциной от гриппа, которую закупил Минздрав

Вы должны понимать, что в этом сезоне это вопрос национальной безопасности.

Кроме того, сейчас не стоит забывать, что история с вакциной от Ковид-19 «Спутник V» роняет тень на всю российскую фарминдустрию, это мое личное мнение, но я убеждаюсь в этом каждый день. Мы сейчас находимся в беспрецедентной ситуации, когда можем наблюдать вживую как в различных странах, в различных системах, тестируются лекарственные средства, особенно вакцины. Что не так с российской вакциной от коронавирусной инфекции? Мы об этом уже писали — третьей фазы испытаний не было, никаких деталей о ее проведении найти нельзя. Я нашла лишь информацию о тестировании, которое будет проходить только в Московской области, хотя это идет в разрез со всеми стандартами. Обычно в третьей фазе испытаний участвуют до 30-50 тысяч людей. Почему так много? Потому что именно так мы можем заметить побочные действия, которые мы не видели ранее, нам нужна эта широкая выборка населения, это необходимо, это золотой стандарт тестирования вакцин. Что произошло с реакцией научного сообщества на регистрацию «Спутник V» до проведения 3 фазы? Все изначально были в шоке, и не поверили, что это возможно, что президент страны может говорить, что «моя дочь вакцинирована, и, значит, все хорошо». Изначально, результаты объединенной 1/2 фазы не были опубликованы, что очень беспокоило ученых. Затем последовала публикация в знаменитом The Lancet. Но и здесь всё пошло не так. Группа итальянских ученых во главе с Энрико Буччи, опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что у них есть сомнения в правдивости данных, касающихся испытаний российской вакцины. Дело в том, что налицо некоторые манипуляции с данными, а именно есть опасения, что они сгенерированы автоматически, и в некоторых местах дважды одним и тем же алгоритмом (!). Но если, возможно, это не всем понятно, то приведу другой пример. Между 17 июня и 3 августа они зарегистрировали 76 участников для испытаний. Испытания закончились и вакцина была зарегистрирована 11 августа. Но в статье данные по измерению иммунологических параметров на 42 день. Как это возможно? А в заявке испытания вообще были планы на измерение параметров на 180-й день. Получается, что российские ученые пошли против времени? Здесь есть ошибки, на которые уже невозможно закрывать глаза. Всего за несколько дней свои подписи под этим письмом поставили их именитые коллеги с разных стран мира, а Nature опубликовала колонку. Я считаю, глядя на этот провал, мы должны как страна бойкотировать росфарму, пока не дождемся ясных объяснений этой ситуации.

Наши эксперты, министерство здравоохранения, должны задуматься и не идти на поводу у соседних государств, необходимо думать в первую очередь о здоровье своих граждан, а не о политической подоплеке. Для этого нам нужны независимые эксперты, которые могут такого рода данные понять и объяснить населению, почему мы покупаем именно эту вакцину, а вот эту не покупаем. Я думаю, что такие эксперты у нас есть, только мы их не слышим. Но ситуация с Ковид-19, возможно, это наш шанс показать этих экспертов и прислушаться к ним. В Казахстане есть ученые, которые работают над созданием вакцин, но что касается клинических исследований, то они совсем не развиты и к тому же очень дорогие. Нам нужен этический комитет, который будет соответствовать международным стандартам по проведению клинических исследований в Казахстане. К сожалению, пока что у нас нет базы, за эти 30 лет мы потеряли тот опыт, что был наработан в советское время, поэтому нам нужно наращивать эту базу и в принципе пандемия - это хороший шанс развить отрасль.

В заключении хочу сказать, что сейчас уникальное время, когда мы видим реакцию людей на научные исследования, ставшие открытыми, это новая нормальность для ученых: быть открытыми и это стало новым трендом для фармкомпаний, которые априори довольно закрытые. Сейчас мода на открытость, инновационность, на умные и логичные решения, поэтому я бы хотела и наших разработчиков к этому призвать и быть на волне современной науки.