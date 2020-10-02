О повторном заражении SARS-CoV-2

Пока нет. Второе заражение произошло без симптомов. Мы не знаем на данный момент почти ничего о клинических проявлениях после второго заражения. Обнаружение РНК без каких-либо симптомов не равняется тому, что «человек заболел во второй раз». Означает ли это, что антитела с первого заражения не защищают от повторной инфекции? Исследования по нейтрализующему эффекту антител не проводилось, более того, нет информации о наличии антител после первого заражения, довольно маленький титр после второго заражения. Что мне больше всего не нравится в этой статье, так это манипуляции. Приведу пример: в качестве доказательства «заболевания» во время «повторного заражения» они приводят наличие антител (низкий показатель) и повышенный С-реактивный белок. Так вот, в части «Результаты» они пишут, что показатели С-реактивного белка были слегка повышены в день госпитализации, и потом пришли в норму. Повышенные, по мнению авторов, 8 мг/л - это на самом деле показатели в пределах нормы. Также не совсем понятно, с чем мы их сравниваем, ведь пациента не проверяли на наличие хронического воспаления и т.д. Какие у него показатели нормы для этого параметра? Когда читаем части «Обсуждение» и «Заключение» и пресс-релизы, там уже без всякого «слегка» авторы ссылаются на «повышение С-реактивного белка как показатель острой инфекции». Хотя, по сути, по факту здесь описан случай повторного обнаружения РНК вируса с бессимптомным течением.

Удивлены ли мы тем, что вирус мутировал? Нет, вирусы постоянно мутируют, это их образ жизни. Мутация — эволюция вируса, которая по большей части отражает его адаптацию к новому хозяину. А значит, это абсолютно нормальный процесс, и точно не повод для паники. Описанные в статье мутации уже всем известны, и разработчикам вакцин в том числе. Главная из них — D614G — наиболее изученная мутация, замена одной аминокислоты в белке-шипе (S), которая отличает исходный Уханьский вирус от того, который в большинстве циркулирует сейчас. Благодаря этой мутации, судя по всему, вирус увеличил возможность инфицирования, но она не влияет на исход заболевания. Сейчас появляются спекуляции на эту тему о том, что, мол, таким образом, вирус реагирует на маски и социальное дистанцирование, что тоже дает повод для громких заголовков и насмешек антимасочников. А по сути, это просто адаптация вируса к хозяину, вполне ожидаемая и понятная. К слову, за изменениями вируса мы можем следить на очень удобном портале Neхtstrain.org, который отражает последовательности генома вируса из базы данных GISAID. Всего таких последовательностей на данный момент уже более 131 000, по ним мы и отслеживаем эволюцию вируса. Кстати, данные из Казахстана там тоже присутствуют, секвенирование образцов проводит Национальный Центр Биотехнологии.

