8 норм, которые надо успеть принять до второй волны COVID-19

Потребность в дополнительной «настройке» системы усиливается тем, что за последние 20 лет система здравоохранения претерпела серию масштабных реформ, сопровождавшихся изменением регуляторных инструментов и механизмов межсекторального взаимодействия. С другой стороны, режим чрезвычайного положения введён впервые за период независимости. В результате произошла разбалансировка, и мы стали свидетелями системных сбоев, требующих совершенствования реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Следует признать, что управление ситуацией COVID-19 в части медицинской помощи требовало независимой оценки. Med Invest First был проведен всесторонний анализ доступности медицинской помощи населению в период ЧП, а также в расширенный период «кризисной ситуации», ведь с отменой ЧП (в мае 2020) сложности не прекратились и даже усугубились.

Фактическая сторона вопроса проанализирована на основе материалов СМИ, обращений граждан в социальных сетях, интервью с представителями пациентских организаций, государственных и частных клиник, с руководителями региональных управлений здравоохранения, поставщиками медицинских изделий.

В ходе изучения «теоретической» части были разобраны в хронологическом порядке оперативные подзаконные акты, вступившие в силу в период ЧП и прямо или косвенно влиявшие на доступность медицинской помощи (например, серия Постановлений Главного государственного санитарного врача, распоряжения акимов), действующее законодательство в сфере ЧС, соответствующие ратифицированные международные соглашения; проведён обзор реагирования зарубежных систем здравоохранения.

В результате предложено 8 нормативно-правовых актов, требующих разработки и утверждения в срочном порядке, буквально в течение одного месяца. Эти акты должны заполнить пробелы в законодательстве, приводящие к сбоям обеспечения населения медицинской помощью.

Первое. Силами межведомственной рабочей группы при Министерстве здравоохранения необходимо разработать Правила и стандарт организации медицинской помощи в кризисных ситуациях по различным направлениям помощи.

Второе. ФСМС совместно с министерством здравоохранения следует определить Порядок финансирования медицинских организаций в кризисных ситуациях. Львиная доля проблем в период ЧП была обусловлена недостаточной гибкостью системы финансирования, отсутствием авансирования, использованием нерелевантных методов оплаты и неполных тарифов.

Третье. Минздрав и Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора (КГСЭН) должны разработать Порядок управления обеспечением населения лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты в кризисных ситуациях во избежание дефицита и спекуляций.

Четвёртое. Национальному центру общественного здоровья и КГСЭН совместно с региональными Управлениями общественного здоровья рекомендуется выработать Порядок прогнозирования инфекционных заболеваний, а также включить соответствующие показатели в Государственную программу развития здравоохранения, сейчас уделяющую недостаточное внимание вопросам инфекции и региональные программы развития здравоохранения, игнорирующие вопросы инфекции практически полностью.

Пятое. КГСЭН во взаимодействии с УОЗ должны разработать Методику определения риска заражения инфекционными заболеваниями медицинских работников в медицинских организациях. Это позволит определять безопасный размер коечного фонда и избежать превращения больниц в значимые очаги заражения, что мы наблюдали в кризисный период.

Шестое. Межведомственной рабочей группе при министерстве здравоохранения с участием местных исполнительных органов необходимо разработать Методику определения территорий карантина между областями и городами республиканского значения при вспышках карантинных инфекционных заболеваний.

Седьмое. Департаменту организации медицинской помощи министерству здравоохранения при участии УОЗ следует утвердить Порядок управления медицинскими организациями в кризисных ситуациях. Процессы управления и подотчётность должны быть регламентированы для медицинских организаций всех форм собственности.

Восьмое. Межведомственная рабочая группа при минздраве с участием местных исполнительных органов должна определить Порядок распределения лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, полученных в рамках иностранной гуманитарной помощи.

Неотложная реализация перечисленных нормативных актов вкупе с корректировкой траектории развития здравоохранения в направлении, предложенном Али Нургожаевым, позволят сгладить кризисы в краткосрочном периоде и заложить основы доступного здравоохранения, устойчивого к различным вызовам.

Более детально причины востребованности и предназначение каждого из предлагаемых нормативных актов будут опубликованы в предстоящих статьях.

Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Сорос–Казахстан