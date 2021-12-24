Темные пятна сакральной карты Казахстана

Сотрудник парка, археолог, сначала было обиделся, но после ознакомления с книгами о петроглифах Казахстана, которые ему подарил наш ученый, сказал:

– Это просто невероятно! В вашей стране столько петроглифов? У нас такого количества нет.

Ученый также объяснил, по какой методике они ведут подсчет петроглифов: каждая рукотворная выбоина на плоскости фиксируется отдельно, ведь художник нанес ее не просто так, а с каким-то смыслом!

Для меня это стало открытием.

В Казахстане петроглифы считают иначе, плоскостями, на которых может располагаться от одной фигуры до сотни. Так, во всяком случае, мы считали в нынешнем году во время экспедиции по паспортизации археологических памятников в Архарлы.

Это я к тому, что в нашей стране есть скопления, которые значительно превосходят европейские по количеству петроглифов. Официально – несколько сотен, но на самом деле гораздо больше. Только я в Алматинской области знаю семь достаточно крупных скоплений, которых нет в своде археологических памятников. Ученым же известно больше, но они не спешат делиться информацией. А вот почему?

Потому что нет никакой гарантии, что петроглифы, наследие предков, мы сможем сохранить для будущих поколений.

Только одно из всех скоплений петроглифов в Казахстане реально находится под охраной государства. Это Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Таңбалы» в Алматинской области, памятник ЮНЕСКО. Еще несколько скоплений петроглифов по воле случая попали на охраняемые территории Карауского и Аксу-Жабаглинского заповедников, национальных парков Алтын-Эмель и Улытау. За ними тоже есть хоть какой-то присмотр. Все остальные, даже те, которые внесены в свод археологических памятников, защищены лишь только отдаленностью от населенных пунктов, труднодоступностью и резко континентальным климатом.

