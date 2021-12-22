Наследие Герострата

В горах Архарлы разрушили древнее святилище: заготовщики плитняка и дикие старатели разгромили и некоторые другие скопления петроглифов. Ольга Гумирова рассказывает о том, как несколько человек выступили против этого варварства и смогли спасти часть наследия.
– Судя по всему, эта панорамная плита и есть центр главного святилища Архарлы, – констатировал археолог Александр Горячев и достал сигарету. Саид Галымжанов, еще один участник нашей народной археологической экспедиции, последовал его примеру.
Вместо радости – ком в горле.
Чудом уцелевшую плиту с изображением козы с козленком, образ, который ученые ассоциируют с одним из самых почитаемых божеств у древних племен, населявших территорию Казахстана в далеком прошлом – богиней-матерью, мы отыскали среди раскуроченных скал в предвершинной части сопки. Один из 180 петроглифов в этой группе. А было в пять раз больше.
С этой точки открывается вид на весь северо-западный Архарлы – долину реки Жоламанка, ущелья и сопки. Картина печальная. У подножия сопки – огромный карьер, а вокруг – сыпуха из камней. Это все, что осталось от древнего святилища. Постарались предприятия по заготовке плитняка и гравия, а также дикие заготовщики, громившие святилище с 70-х годов, но особенно крупные разрушения с использованием специальной техники происходили с начала нулевых, когда земля сельскохозяйственного назначения по хотению владельцев без археологической экспертизы и переоформления документов превратилась в полигон по добыче природных ископаемых.
Апокалиптическая картина.
***
До сцены с козой и козленком мы с доктором исторических наук, сотрудником института археологии имени А. Маргулана Алексеем Николаевичем Марьяшевым, в августе 2017 года не добрались. Накануне прошел сильный ливень и передвигаться по мокрым камням было небезопасно.
Информация о том, что в горах Архарлы разрушают древнее святилище, дошла до меня по цепочке от друзей по Facebook. Как только появилась возможность, отправились в путь, благо, недалеко – всего 150 километров от Алматы. Место, где разыгралась драма, помог найти один из местных жителей.
Окинув окрестности взглядом профессионального археолога, Алексей Николаевич предположил:
– Здесь должны быть еще скопления наскальных рисунков, а также поселения и могильники.
Мы подготовили отчет по итогам экспедиции в Архарлы, ТОО «Археологическая экспертиза» на его основе сделала заключение для Центра охраны историко-культурного наследия Алматинской области с предложением провести археологическую разведку в этом районе для выявления и фиксации памятников археологии. Экспедицию запланировали на весну.
В марте 2018 года Алексей Николаевич ушел из жизни, и все планы рухнули. Чиновники и ученые забыли про Архарлы. Одни не хотели вступать в конфликт с весьма влиятельными бизнесменами, чьи предприятия добывали плитняк и гравий в этих горах, другие сомневались в том, что здесь могут быть археологические памятники.
В прошлом в этом районе не раз проводилась паспортизация археологических памятников. Значительная часть курганов вокруг Архарлы пересчитана – и не раз. Но петроглифов и поселений внутри горного массива в то время не нашли. Особенности рельефа местности таковы, что большую часть рисунков можно увидеть, только оказавшись в непосредственной близости от них, да и то не всегда.
У археологических памятников все, как у людей: «Без бумажки ты букашка». Есть паспорт – числишься в своде археологических памятников, государство будет тебя охранять и штрафовать виновных за уничтожение, а нет… На нет и суда нет.
Когда стало ясно, что спасением археологических памятников Архарлы никто заниматься не собирается, мы, охотники за петроглифами, решили взять на себя эту миссию. Нашей задачей было доказать, что наскальные изображения, могильники и древние поселения в этих горах есть и они представляют культурную и научную ценность.
Начали исследование гор с района, прилегающего к поселку Жоламан. В первой экспедиции принимала участие известный культуролог и этнограф Зира Наурзбаева. Весь день, пока мы лазали по скалам, Зира размышляла вслух над названием этой местности:
– Предполагаю, горы раньше назывались не Архарлы. Вряд ли бы местные жители назвали их в честь горных баранов. Мест, где водятся архары, великое множество. Возможно, в прошлом название звучало иначе – что-то вроде Арқарлы – Арқалы (Аруақты) – Земля Духов-предков. Поэтому эта местность и была особо почитаемой.
Предположение Зиры, основанное только на знании языка, традиций и обычаев казахов и тонкой интуиции, оказались провидческим.
Паспортизация, проведенная в 2021 году, подтвердила предположение этнографа – в этом районе действительно очень высокая, просто аномальная плотность археологических памятников. Мы зафиксировали более тысячи курганов, 38 сохранившихся скоплений петроглифов (их было гораздо больше), почти столько же поселений. А это означает, горы Архарлы на протяжении нескольких тысячелетий действительно имели особый сакральный статус. По мнению известного ученого доктора исторических наук Зейноллы Самашева, открытие Архарлы является одним из самых значительных событий последнего времени.
Но чтобы, наконец, этот факт признали, потребовалось четыре года. Наша команда волонтеров методично, сопка за сопкой, ущелье за ущельем исследовала горы в поисках скоплений петроглифов и других археологических памятников. Фиксировали на GPS, фотографировали, делали описание, в общем, собирали информацию, которую позже передали ученым из института археологии имени А. Маргулана. Параллельно вели работу с акиматами – Кербулакского района и областным, делали публикации в соцсетях. О наших находках писали и снимали телесюжеты журналисты ведущих СМИ и телеканалов. Мы организовали и провели даже два археологических субботника с участием студентов университета «Туран» и волонтеров. Несколько раз вывозили сотрудников акиматов на экскурсии… Но ситуация не менялась. Чиновники стояли на своем: «Петроглифов мало, значения для истории они не представляют, скалы разрушаются сами». Это я вольно процитировала один из ответов, который, предполагаю, был отправлен в вышестоящие органы.
Весной этого года, после долгих переговоров с представителями акимата Кербулакского района и Алматинской области, таки достигли соглашения, что при областном акимате будет создана комиссия с участием всех заинтересованных лиц, которая займется Архарлы. В ее состав включили, по нашему предложению, и специалистов из института археологии имени А. Маргулана.
Шло время. Комиссию никто и не думал собирать…
Весной этого года, после долгих переговоров с представителями акимата Кербулакского района и Алматинской области, таки достигли соглашения, что при областном акимате будет создана комиссия с участием всех заинтересованных лиц, которая займется Архарлы. В ее состав включили, по нашему предложению, и специалистов из института археологии имени А. Маргулана.
Шло время. Комиссию никто и не думал собирать…
В конце апреля, после очередного разговора с чиновниками, посоветовавшись с командой, я опубликовала пост в Facebook о сборе средств на народную археологическую экспедицию по паспортизации археологических памятников Архарлы.
Нужную сумму – 280 000 тенге – мы собрали за 14 часов. Экспедиции быть! Согласие на участие в ней дали и археологи. Прежний директор института имени А. Маргулана Бауыржан Байтанаев предупредил: «У нас нет средств ни на финансирование экспедиции, ни на оплату участия в ней ученых. Я не имею права их заставить, но, если они решат ехать, препятствовать не будем». Ведущий специалист института археологии Александр Горячев, кстати, ученик Марьяшева, и научный сотрудник отдела эпохи античности и средневековья этого же учреждения, Ерлан Казизов, согласились поехать волонтерами. Позже к нам присоединился доктор исторических наук Саид Галымжанов.
Мы назначили день выезда на начало мая, закупили продукты, и с этого момента события начали развиваться стремительно и весьма неожиданно.
Накануне член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанарбек Ашимжан, к которому обратились местные жители, сделал официальный запрос по поводу уничтожения петроглифов в горах Архарлы. Следом журналист Әмірболат Құсайынұлы, проведя свое собственное расследование, опубликовал статью, он даже встретился с владельцем, предприятия, которое вело заготовку плитняка. О том, что в горах Архарлы в течение нескольких лет петроглифы исследуют волонтеры, он узнал от меня. Я сделала перепост его статьи со своим комментарием, который увидел общественный деятель Мухтар Тайжан и напрямую передал информацию в администрацию президента.
Разразился грандиозный скандал, отголоски которого долетали в Архарлы, где мы с утра до ночи считали курганы и описывали петроглифы. К нам зачастили представители акиматов, состоялось несколько экстренных выездных заседаний в прямом смысле слова в полевых условиях. Все точки над «i» были расставлены во время визита министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Она сама лично побывала в Архарлы и провела встречу в визит-центре Самена батыра в одноименном селе.
Александр Горячев, который вначале более чем оптимистично оценил, что мы с паспортизацией справимся дней за десять, уже на второй день схватился за голову – памятники полезли как грибы после дождя. Мы с рассвета до заката фиксировали курганы, поселения и рисунки, а им конца не было видно… На паспортизацию Архарлы нам потребовалось сорок с лишним рабочих дней. Еще почти два месяца ушло на подготовку документации.
Собранных в Facebook денег хватило на две с половиной экспедиции. Арман Нурмуханбетов с командой тенгрианцев через свой фонд «Бекен ата» нашел спонсора. Финансовая помощь позволила нам провести еще несколько выездов народной археологической экспедиции. И только в августе, наконец, институт археологии имени А. Маргулана получил финансирование от акимата Алматинской области. На эти деньги мы и завершили исследование археологического комплекса.
Нас ожидало немало открытий чудных. Так, например, в сентябре среди разрушенных скал над рекой Жоламанка мы нашли несколько уникальных сцен. Одна из них – плита с тюркскими лучниками и всадниками. Центральная часть композиции лежала лицевой стороной вниз. Заготовщики плитняка ее отбили, но вывезти не смогли, ведь вес её более тонны. Позже мы нашли среди обломков еще несколько фрагментов эпичной сцены. В операции по подъему обломка скалы с древней картиной принимала участие дружная команда волонтеров – охотники за петроглифами, тенгрианцы и сотрудники института археологии во главе с директором Аханом Онгарулы.
Многие удивляются, как это волонтерам удалось отстоять Архарлы! Я думаю, это получилось, потому что свои усилия объединили активисты, журналисты, ученые и представители государственной власти. Не сразу, конечно, последние присоединились к нам. И дело не только в выговоре, который они получили от министерства культуры и Мажлиса. В какой-то момент сотрудники акимата проявили искренний интерес и понимание – это действительно наследие НАШИХ предков, и оно имеет ценность. Уже в июле на установке охранных стел рядом со скоплениями петроглифов в Архарлы мы работали как одна команда. И на конференции, посвященной археологическому наследию Алматинской области, в том числе и Архарлы, на которую были приглашены представители управлений культуры районных акиматов, мы выступали как единомышленники. Марлен Кольбаев, начальник управления культуры акимата Алматинской области, спросил меня, вручая грамоту: «Мы выполнили свое обещание?» Теперь могу ответить утвердительно: «Да».
***
Паспортизация завершена. Каждый археологический объект получил персональный паспорт, в котором все как у людей: личные данные, фото и место проживания, GPS. Все объекты нанесены на карту, для каждого определены охранные зоны. При наложении друг на друга эти зоны полностью перекрыли всю территорию гор Архарлы. Но не все так однозначно…
Есть повод остановиться и осознать, что натворили казахстанские последователи Герострата, оценить масштаб трагедии, чтобы подобное не повторилось вновь.
Наскальные изображения Архарлы, по мнению Александра Горячева, могли бы пролить свет на тайну, над разгадкой которой бьются ученые всего мира: мы до сих пор точно не знаем, какие божества входили в пантеон богов эпохи бронзы и раннего железного века степного региона и кто из них за что «отвечал». По предположению Александра, в Архарлы все крупные святилища, включенные в священный круг (располагавшиеся по кратеру палеовулкана), были посвящены отдельным божествам.
Наши геростраты из-за жажды наживы превратили мировое культурное наследие – древние рисунки – в гравий и тротуарную плитку. Говорят, плитняком из Архарлы в некоторых парках Алматы выложены целые аллеи, а также территории частных владений. Потому что понятие «наследие предков» для этих людей – пустой звук, бесценно, то есть, попросту не имеет цены – его же нельзя продать, монетизировать! А архарлинский плитняк – востребованный товар. Он весьма дорогой – 10 500 тенге за квадратный метр. Вот и весь ответ. По сути наследие предков не имеет цены и для многих рядовых казахстанцев. Кроме нескольких человек, никто из местных жителей в открытую не выступил против разрушения археологических памятников. И так повсюду. Поэтому и буксует очень нужная и своевременная программа «Рухани жангыру».
***
…Еще не завершилась эпопея с Архарлы, земля только будет изыматься в госсобственность, а мне уже прислали информацию и карту местности, где назревает другая трагедия, – рядом со скоплением Арпаузен в Туркестанской области тоже добывают плитняк и планируется строительство водохранилища прямо в центре святилища!
Арпаузен внесен в реестр сакральных памятников республиканского значения. Ученые готовят его к номинации в список памятников ЮНЕСКО. Знаю, что археологи и общественники уже пытались остановить этот беспредел, но пока безуспешно. По той же причине: плитняк стоит денег, а на культурное наследие лексусов не купишь. И это происходит в 240 километрах от Туркестана, который наши власти позиционируют как сердце тюркского мира и планируют развивать в этом регионе международный туризм!
Тюрки, чьи рисунки тоже есть в Арпаузене, смогли сохранить наследие предков для будущих поколений, а мы?
Ну как тут не вспомнить слова основателя команды «Охотники за петроглифами», доктора исторических наук Алексея Николаевича Марьяшева: «Завоеватели при набегах, чтобы сломить дух народа, первым делом оскверняли могилы и разрушали святилища». А нам и врагов не надо.