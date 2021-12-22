Наследие Герострата

– Судя по всему, эта панорамная плита и есть центр главного святилища Архарлы, – констатировал археолог Александр Горячев и достал сигарету. Саид Галымжанов, еще один участник нашей народной археологической экспедиции, последовал его примеру.

Вместо радости – ком в горле.

Чудом уцелевшую плиту с изображением козы с козленком, образ, который ученые ассоциируют с одним из самых почитаемых божеств у древних племен, населявших территорию Казахстана в далеком прошлом – богиней-матерью, мы отыскали среди раскуроченных скал в предвершинной части сопки. Один из 180 петроглифов в этой группе. А было в пять раз больше.

С этой точки открывается вид на весь северо-западный Архарлы – долину реки Жоламанка, ущелья и сопки. Картина печальная. У подножия сопки – огромный карьер, а вокруг – сыпуха из камней. Это все, что осталось от древнего святилища. Постарались предприятия по заготовке плитняка и гравия, а также дикие заготовщики, громившие святилище с 70-х годов, но особенно крупные разрушения с использованием специальной техники происходили с начала нулевых, когда земля сельскохозяйственного назначения по хотению владельцев без археологической экспертизы и переоформления документов превратилась в полигон по добыче природных ископаемых.

Апокалиптическая картина.

***

До сцены с козой и козленком мы с доктором исторических наук, сотрудником института археологии имени А. Маргулана Алексеем Николаевичем Марьяшевым, в августе 2017 года не добрались. Накануне прошел сильный ливень и передвигаться по мокрым камням было небезопасно.