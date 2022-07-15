Жаждущие Средневековья

Мне заказали этот текст почти две недели назад, как только появилась петиция, требующая запретить показ в Казахстане мультфильма «Базз Лайтер». За это время я переписал его шесть раз. Я писал в состоянии изумления, скепсиса, ослепляющей ярости, бессильного отчаяния. Финальный, тот, что вы сейчас читаете, написан из места глубокой печали.



Эта петиция против мультфильма вздорная и наполнена опасными глупостями. Запрет проката возмутителен и беззаконен, а ситуация крайне поляризующая мнения. День-два люди пошумят и переключатся на что-то другое. В конце концов, в стране и мире происходят более чудовищные события, чем запрет под давлением группки прикрывающихся религией консерваторов какого-то мультфильма. Так ведь? Вот только долгоиграющий эффект, ядовитые последствия этой истории будут ощущаться еще очень долго.

Бывший квнщик, построивший карьеру на том, что годами рядился в женское платье на теле- и киноэкранах, инициировал надуманную проблему. Группа невежественных людей, чью энергию следовало бы направить в полезное русло, создала петицию. Самый одиозный, пожалуй, в нынешнем кабинете министр единолично, без консультаций с широкой общественностью или экспертным сообществом (как это делалось в случае с фильмом «Красавица и чудовище» - прим. В), петицию удовлетворил. Все это делается под предлогом защиты детей от «вредных влияний».

Для защиты детей надо приумножать океан любви в мире. Надо пестовать в них и в нас самих теплоту и принятие, эмпатию и милосердие, заботу и дружескую нежность. А результатом всей этой ситуации стало увеличение злобы, ненависти и страданий.

Гомосексуальность – не порок, не грех и не заболевание. От нее не надо лечить и не надо проводить профилактическую деятельность. От нее не надо защищать и ограждать. К ней вообще никак не надо относиться – точно так же, как индифферентны должны быть для окружающих наш цвет волос или глаз. Сексуальная ориентация вообще дело сугубо личное и никого не должно касаться. Пошло и отвратительно пытаться лезть в чужую постель со своими взглядами и мнениями. Люди важны, люди заслуживают счастья, люди разные – только это и надо воспитывать в детях, чтобы защитить их от вредных влияний.

