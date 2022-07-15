Жаждущие Средневековья

Несколько недель назад режиссер, продюсер и актер Нуртас Адамбай попросил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запретить выход мультфильма «Базз Лайтер». Гнев шоумена вызвала секундная сцена, в которой показана лейсбийская пара. Позже появилась петиция с требованием запретить мультфильм к прокату в Казахстане. Вчера, 15 июля, министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что «Базз Лайтер» прокатываться в стране не будет. После этого возникла ответная петиция с требованием вернуть мультфильм зрителем, а Абаева отправить в отставку. Колумнист Мади Мамбетов в своей колонке размышляет о том, какие сигналы подает государство и к каким жертвам приводит гомофобия.
Мне заказали этот текст почти две недели назад, как только появилась петиция, требующая запретить показ в Казахстане мультфильма «Базз Лайтер». За это время я переписал его шесть раз. Я писал в состоянии изумления, скепсиса, ослепляющей ярости, бессильного отчаяния. Финальный, тот, что вы сейчас читаете, написан из места глубокой печали.
Эта петиция против мультфильма вздорная и наполнена опасными глупостями. Запрет проката возмутителен и беззаконен, а ситуация крайне поляризующая мнения. День-два люди пошумят и переключатся на что-то другое. В конце концов, в стране и мире происходят более чудовищные события, чем запрет под давлением группки прикрывающихся религией консерваторов какого-то мультфильма. Так ведь? Вот только долгоиграющий эффект, ядовитые последствия этой истории будут ощущаться еще очень долго.
Бывший квнщик, построивший карьеру на том, что годами рядился в женское платье на теле- и киноэкранах, инициировал надуманную проблему. Группа невежественных людей, чью энергию следовало бы направить в полезное русло, создала петицию. Самый одиозный, пожалуй, в нынешнем кабинете министр единолично, без консультаций с широкой общественностью или экспертным сообществом (как это делалось в случае с фильмом «Красавица и чудовище» - прим. В), петицию удовлетворил. Все это делается под предлогом защиты детей от «вредных влияний».
Для защиты детей надо приумножать океан любви в мире. Надо пестовать в них и в нас самих теплоту и принятие, эмпатию и милосердие, заботу и дружескую нежность. А результатом всей этой ситуации стало увеличение злобы, ненависти и страданий.
Гомосексуальность – не порок, не грех и не заболевание. От нее не надо лечить и не надо проводить профилактическую деятельность. От нее не надо защищать и ограждать. К ней вообще никак не надо относиться – точно так же, как индифферентны должны быть для окружающих наш цвет волос или глаз. Сексуальная ориентация вообще дело сугубо личное и никого не должно касаться. Пошло и отвратительно пытаться лезть в чужую постель со своими взглядами и мнениями. Люди важны, люди заслуживают счастья, люди разные – только это и надо воспитывать в детях, чтобы защитить их от вредных влияний.
Надо ли повторять все доводы против гомофобии? Гомосексуальность не противоестественна – практически все виды млекопитающих, многие виды рептилий и амфибий, птиц и даже насекомых демонстрируют гомосексуальное поведение. Часть ученых уверена, что вообще все живые существа, имеющие пол, имеют и определенный процент гомосексуальных индивидов, мы просто не всех изучили. Гомосексуальность – не болезнь и перверсия, и потому исключена из списка заболеваний Всемирной Организацией Здравоохранения. Это не грех, потому что те пассажи из Библии и Корана, посвященные Содому и пророку Лоту(Луту в Коране), которыми религиозные фанатики оправдывают гомофобию, говорят о греховности сексуального насилия и нарушения законов гостеприимства. Другие фрагменты из священных книг авраамических религий обращены не столько специфически против гомосексуалов, а против прелюбодеяния и сексуальных практик, не ведущих к зачатию. Гомосексуальная ориентация не равняется педофилии – статистически педофилы в подавляющем большинстве гетеросексуалы. И гомосексуальность – врожденное качество, что полностью подрывает миф о существовании гей-пропаганды. Пропаганда может породить фашистов, но не геев.
Это все – не мои мнения. Это результат многих десятилетий работы научного сообщества, которое все, даже самые вздорные мнения, суеверия и предубеждения изучает, проверяет, перепроверяет и выносит вердикт. Вся эта информация доступна в сети – и тот родитель, который на самом деле заинтересован в благополучии своего ребенка, изучит ее, получит ответ на свои вопросы и будет готов отвечать на вопросы.
Невозможно запретить гомосексуальность. Она не лечится – и не должна. А вот с чем надо бороться — в самом себе, — и что надо исцелять, это гомофобию. И любые другие формы нетерпимости и ненависти к иным. Гомосексуальность присуща почти всем животным, но гомофобен только человек. Именно гомофобия является противоестественным поведением.
Добавлю и такое соображение, избегающее умов наших ревнителей традиций: поддержка толерантности и разнообразия – это не просто этичное и благородное поведение. Такая консервативная корпорация как «Дисней» не стала бы включать в мультфильмы «Пиксара» и блокбастеры «Марвела» не-гетеросексуальных персонажей, если бы не осознавала четко и ясно – это выгодно. Речь даже не о том, что ЛГБТ+-сообщество сейчас представляет собой лакомый сектор рынка, нет. Практика доказывает, что разнообразие полезно для экономики – от того факта, что компании, в правлении которых сидят женщины, этнические и сексуальные меньшинства, гораздо лучше справляются с кризисами и быстрее наращивают прибыль до простейшей математики – каждый покончивший собой из-за гомофобии человек это минус один покупатель.
Я все это пишу для родителей, по-настоящему озабоченных защитой своих детей. Сексуальная ориентация – результат генетической рулетки. Если ребенок рождается гомосексуалом, то у нее или него нет опции поменять свою ориентацию на «правильную» (как нет и «правильной сексуальной ориентации» — гетеросексуальность только часть широкого спектра, который весь являет собой норму). Тут не помогут ни воспитание, ни принципы, ни традиции, ни религия. Все, что может сделать родитель – быть осведомленным и любящим, способным адекватно ответить на вопросы своего ребенка, когда они у него появятся, утешить своего ребенка, когда он будет в смятении и любить его, невзирая ни на что. А ребенок будет в смятении, потому что гомосексуалов (вообще не гетеросексуалов, что включает в себя и бисексуальных и пансексуальных людей, и асексуалов, и множество других вариантов нормы) в популяции всегда одинаковое количество – от 3 до 7 процентов, и это меньшинство, как ни крути. В пубертатном возрасте ребенок начинает открывать свою сексуальность и ему позарез нужна поддержка, если он понимает, что отличается от большинства. Девочке или мальчику 12-13 лет будет непросто в любом случае – и насколько же бесценна для него будет помощь, которую предлагает условный Голливуд, показывающий богатство и разнообразие нормы. Девочка, увидевшая в «Баззе Лайтере», что две женщины могут любить друг друга, строить вместе семью и быт, не начнет ненавидеть себя, осознав подростком, что она иная. Она будет знать, что в мире и для нее есть место, что она нужна, что может быть и будет счастлива. «Пиксар» приумножает океан любви и приятия. Наши «защитники» детства марают мир грязью.
Давно пора сказать этим людям правду о них самих. Вы не защищаете детей. Вы защищаете свои воинствующее невежество и неспособность к эмпатии, право навязывать другим свое мнение и строить и отстаивать жесткие иерархии, свои предубеждения и предрассудки, право диктовать миру свою волю и свое ленивое нежелание учиться и оставаться открытыми к новому. Я бы сказал, что мне вас жаль, но это не так. Я вас презираю и боюсь. Вы опасны.
И на ваших руках кровь.
Разлитая в обществе гомофобия и вообще нетерпимость к иному, непохожему на вас, отравляет жизнь. Жизнь детей. Они учатся, ощущая общие настроения, кто правильный, кто нет, кто плохой, кто хороший. Вашими усилиями плохими объявлены члены ЛГБТ+-сообщества, а не коррупционеры, абьюзеры, тираны и ханжи. У детей с младенчества сбиты прицелы. Отсюда буллинг. Отсюда детская жестокость – к другим детям и животным. Отсюда десятки, если не сотни тысяч детей, которые в седьмом или восьмом классе осознают себя не гетеросексуалами, и начинают ненавидеть себя. Отсюда суициды, депрессии, опасное саморазрушительное поведение, алкоголизм и наркотическая зависимость. Отсюда океан слез и страданий.
Меня охватывает ужас от того, что все это происходит всего через несколько месяцев после самоубийства ученика НИШ в Алматы, погибшего после того, как пришел на школьное мероприятие в юбке. Сергей Ким, его звали Сергей Ким. Он надел юбку шутки ради. Был ли он членом ЛГБТ+ или нет, этого никто — возможно, даже он сам, — уже никогда не узнает. Он всего лишь надел юбку в школу. Он — жертва гомофобии.
Режиссер-квнщик, годами рядившийся в полный женский доспех и макияж, должен был вспомнить про этого мальчика, когда начинал эту историю с пиксаровским мультиком.
Я вспоминаю, как несколько лет назад антиваксеры сорвали вакцинирование девочек от вируса папилломы человека. Эта прививка служит мощнейшей гарантией от рака шейки матки, казахстанские девочки могли ее получать уже несколько лет – но нет. От этого онкологического заболевания только в 2019 году умерло почти 600 женщин в Казахстане. Я вспоминаю, как питающиеся фейк-новостями и конспирологическими теориями об ужасах западной ювенальной юстиции, которые миллион раз уже были опровергнуты, «активисты», с непостижимой иронией называющие себя осознанными, сорвали принятие жизненно необходимого закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Сейчас ежегодно по нескольку сотен женщин погибают от рук своих мужчин, количество же избитых, измученных, униженных не поддается подсчету. Сколько детей погибло от домашнего насилия и небрежения в результате борьбы этих «активистов» против «дискриминации естественных прав родителей на воспитание детей», официальная статистика назвать затрудняется. Вспоминаю, сколько лишних смертей мы могли бы избежать, если бы противники вакцин не заморочили тысячи людей в дни текущей пандемии. Собратья наших поборников религии в США и Польше спровоцировали отмену права женщин на аборт, последствия вполне очевидны – абортов делать меньше не станут, они просто уйдут в подполье и будут уносить жизни женщин. Вообще, отрицание доказанных наукой фактов чудовищно: хорошо, к примеру, известно и подкреплено фактами, многолетней практикой, статистикой, что половое просвещение в школе приводит к тому, что подростки ответственнее относятся к своему здоровью, позже начинают заниматься сексом, используют контрацепцию; то есть снижается уровень венерических заболеваний, подростковых беременностей, тех же абортов. И что же? В нашей стране годами даже дискуссия по поводу введения сексуального просвещения не может начаться – сразу тонет в вое моралистов, не утруждающих себя элементарным изучением вопроса.
Да, и это поднимает ряд вопросов. Почему из-за горстки одержимых срываются критически важные мероприятия – по вакцинации, по предотвращению домашнего насилия? Почему какая-то группа петиционеров лишает меня права смотреть мультфильм всенародно любимой франшизы, оскорбляющей их национальные и религиозные чувства? Я не мусульманин и не христианин, я уважаю их чувства, но какое отношение они имеют к кинотеатральному прокату в светской стране? Почему я должен бессильно наблюдать, как в нашей стране с подачи фанатиков и министра одного из самых бесполезных ведомств, разливается гомофобия – запрещенная, как любые другие формы дискриминации, основным законом Казахстана?
И если петиционеры обращались к президенту Токаеву, так давайте и я обращусь.
Господин президент, вы человек образованный, с колоссальным международным опытом. Вы провозглашаете год за годом прекрасно звучащие программы и инициативы – «Новый Казахстан», «Слышащее государство»… Пожалуйста, объясните, почему в новом Казахстане государство по прежнему преклоняет свой слух к людям, которые ничего нового сказать не в состоянии?