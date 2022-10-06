Записки об украинской войне. Записка четвертая

Во всем этом разнообразии аналогий – от самых оптимистичных до наиболее мрачных – упускается из виду одна объединяющая их особенность: все они предполагают существование России в качестве субъекта истории. Какими бы травматическими не были последствия военных катастроф, Россия продолжала развиваться, оставаясь внушающей страх соседям империей. Такая способность восстанавливаться только в учебниках может показаться данностью; в действительности же, жизнью в веках Россия, как любой исторический организм, обязана наличию замечательных исходных условий в виде демографии, сплоченной элиты или же квази-религиозной веры в собственную исключительность.

В этом моменте аналогии и обнаруживают свою ограниченность. Россия настоящего мало похожа на Россию прошлого. Это страна со стагнирующим, стареющим населением, так и не преодолевшая демографический кризис 90-х годов. Под муссируемыми в прессе утверждениями об общественной солидарности до объявления мобилизации скрывались политическое равнодушие и общественная пассивность; мобилизация же продемонстрировала скорее активность в бегстве из страны потенциальных призывников, нежели их готовность к жертве в ее интересах. Наконец, место живой идеи давно занимает отдающая формалином смесь из кремлевского цинизма, полицейских запретов и лживых сводок от генерал-лейтенанта Конашенкова.

Именно в этом контексте, а не посредством ссылок на события прошлых лет необходимо рассматривать крушение фронта на востоке Украины. На лицо не просто поражение – перед нами вердикт. Россия, начавшая эту войну, исходя из ложных представлений как о противнике, так и о себе, технически слабо оснащенная («Сармат» не в счет), ведомая людьми, палками стремящихся выбить инициативность из своих граждан, чтобы приблизить их к сомнительному идеалу послушных обывателей – не гегемон, а рыхлое, гипертрофированное тело из живущих вместе, в основном по инерции, народов. Прошлое, точнее унаследованный от прошлого статус «великой державы» обеспечивал все это время его жизнедеятельность, что и обуславливало пристальное внимание Кремля к формам интерпретации истории.

